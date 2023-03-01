Допомога Росії: КНР у найближчі роки збільшить запас ядерних боєголовок у 4 рази, — ЗМІ

У Пентагоні побоюються, що через сприяння Кремлю до 2035 року ядерний арсенал Китаю зможе зрівнятися за кількістю боєголовок із Росією та США.

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Міністерство оборони США стурбоване постачанням у Китай російського ядерного палива для запуску реактора на швидких нейтронах CFR-600, який розташований за 220 км від Тайваню на острові Чанбяо. За прогнозами американської розвідки, після початку роботи в цьому році CFR-600 вироблятиме збройовий плутоній, який може допомогти Пекіну збільшити свій запас боєголовок у чотири рази протягом наступних 12 років. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg від 1 березня.

Журналісти пишуть, що після публікації доповіді Конгресу в 2021 році у Пентагоні неодноразово висловлювали тривогу щодо ядерних амбіцій Китаю. За оцінками військових експертів, китайські збройні сили мають приблизно 400 боєголовок, але реактор CFR-600 може відіграти вирішальну роль у збільшенні китайського арсеналу до 1 500 одиниць до 2035 року.

[ + – ] АЕС CFR-600 на острові Чанбяо

Представники Міноборони США кажуть, що постачання російським державним концерном "Росатом" 12 грудня минулого року 6 477 кілограмів урану стимулює ядерну програму КНР, яка може дестабілізувати військовий баланс в Азії.

Так, постачання російського ядерного палива допоможе Китаю зрівнятися за арсеналом ядерного озброєння, які мають наразі Росія і США. Однак чи сприяє цьому робота CFR-600 достеменно невідомо, оскільки, можливо, реактор є частиною цивільної ядерної програми.

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Аналітик з Інституту ООН із дослідження проблем роззброєння Павло Подвиг у зв'язку з цим зазначив, що останнім часом Пекін не звітує про свої запаси ядерного палива, що використовується у цивільних цілях.

"Одна річ, яка змушує мене турбуватися, це те, що Китай перестав повідомляти про свої цивільні та розділені запаси плутонію. Це, звісно, не "smoking gun", але це безумовно поганий знак", — зазначив експерт.

Німецька фахівчиня з контролю над озброєннями Ханна Нотте вважає, що Китай, очевидно, отримує вигоду від підтримки Росії, оскільки для Пекіна існує ризик нарощування Сполученими Штатами ядерного потенціалу у відповідь збільшення арсеналу зброї масового знищення КНР.

Нагадаємо, президент Володимир Путін анонсував посилення ядерної тріади Росії. 22 лютого він заявив, що Москва планує в 2023 році розгорнути нові ракетні установки "Сармат" і продовжити виробництво гіперзвукових ракет "Кинжал" і "Циркон".