Теракт против гражданских: Путин отреагировал на "диверсию" в Брянской области (видео)

Глава Кремля обвинил в произошедшем "неонацистов и их хозяев" и заявил, что "именно такие люди терроризировали население Донбасса в течение 8 лет".

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Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию с проникновением 2 марта в село Сушаны Брянской области "украинских диверсантов" террористическим актом со стороны Украины против гражданского населения России, сообщает агентство "РИА-Новости".

"Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, там сидят гражданские лица и дети. "Нива" обыкновенная. И открыли огонь по ним", — отметил глава Кремля.

Во время обращения к участникам пилотной образовательной программы "Школа наставника" Путин также сказал, что "именно такие люди терроризировали население Донбасса в течение 8 лет" и убили российскую пропагандистку Дарью Дугину. По словам Путина, подобные преступления совершают "неонацисты и их хозяева".

[ + – ] Путин высказался об "украинской ДРГ" в Брянской области

"Это насилие, настоящее преступление совершают неонацисты и их хозяева. Уверен, что о сегодняшнем преступлении эти хозяева не вспомнят. Никто даже не обратит на это внимания", — заявил Путин.

Российская пропаганда и "украинская ДРГ"

Вслед за президентом страны-агрессора о теракте в Брянской области начали говорить росСМИ, пропагандисты и "эксперты". Так обозреватель РИА Ирина Алкснис написала, что на территорию региона проникла не ДРГ а "террористическое вооруженное формирование", которое якобы получило приказ из Киева.

"СМИ, сообщающие о проникновении на территорию России украинской ДРГ, ошибаются. Никакой диверсионно-разведывательной группы там нет — на самом деле действует террористическое вооруженное формирование", — написала она.

Российский пропагандист Семен Пегов написал в Telegram, что происшедшее в Брянской области является террористической акцией, направленной на запугивание мирных людей. При этом он предположил, что в сети может появиться еще видео, аналогичное тому, которое было записано "диверсантами".

"Неонацистская акция — акция террористическая, нацеленная на запугивание мирного населения, — изначально относилась к категории, которую у нас, в узком кругу, принято называть "информджихадом", — написал пропагандист.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в связи с событиями в Брянской области заявил, что к этому причастны россияне, ведь в стране множество внутренних конфликтов. По его словам, это продолжение трансформации России, ее очищение и освобождение от путинской власти.