Теракт проти цивільних: Путін відреагував на "диверсію" у Брянській області (відео)

Глава Кремля звинуватив у події "неонацистів та їхніх господарів" і заявив, що "саме такі люди тероризували населення Донбасу протягом 8 років".

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Президент РФ Володимир Путін назвав ситуацію із проникненням 2 березня до села Сушани Брянської області "українських диверсантів" терористичним актом з боку України проти цивільного населення Росії, повідомляє агентство "РИА Новости".

"Проникли на прикордонну територію та відкрили вогонь по цивільних особах. Бачили, що це цивільна машина, бачили, що там сидять цивільні особи та діти. "Нива" звичайна. І відкрили вогонь по них", — зазначив глава Кремля.

Під час звернення до учасників пілотної освітньої програми "Школа наставника" Путін також сказав, що "саме такі люди тероризували населення Донбасу протягом 8 років" та вбили російську пропагандистку Дар'ю Дугіну. За словами Путіна, подібні злочини скоюють "неонацисти та їхні господарі".

[ + – ] Путін висловився про "українську ДРГ" у Брянській області

"Це насильство, справжній злочин чинять неонацисти та їхні господарі. Упевнений, що про сьогоднішній злочин ці господарі не згадають. Ніхто навіть не зверне на це уваги", — заявив Путін.

Російська пропаганда та "українська ДРГ"

Слідом за президентом країни-агресора про теракт у Брянській області почали говорити росЗМІ, пропагандисти та "експерти". Так оглядач РІА Ірина Алксніс написала, що на територію регіону проникла не ДРГ, а "терористичне збройне формування", яке нібито отримало наказ із Києва.

"ЗМІ, які повідомляють про проникнення на територію Росії української ДРГ, помиляються. Жодної диверсійно-розвідувальної групи там немає — насправді діє терористичне збройне формування", — написала вона.

Російський пропагандист Семен Пєгов написав у Telegram, що те, що сталося у Брянській області, є терористичною акцією, спрямованою на залякування мирних людей. При цьому він припустив, що в мережі може з'явитися ще відео, аналогічне до того, що було записано "диверсантами".

"Неонацистська акція — акція терористична, націлена на залякування мирного населення, — спочатку ставилася до категорії, яку у нас, у вузькому колі, прийнято називати "інформджихадом", — написав пропагандист.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у зв'язку з подіями у Брянській області заявив, що до цього причетні росіяни, адже в країні багато внутрішніх конфліктів. За його словами, це продовження трансформації Росії, її очищення та звільнення від путінської влади.