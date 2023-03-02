Массированные ракетные удары РФ по Украине могут остаться в прошлом, — Гуменюк

Москва ищет новую тактику в противостоянии с Украиной. Цель ВС РФ — обезвредить украинскую ПВО и наносить результативные удары, отметила представительница ОК "Юг".

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Массированные ракетные удары России по территории Украины могут остаться в прошлом. В нынешний момент Москва ищет новую тактику в противостоянии с нашей страной. Об этом сказала спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге в Military Media Center.

"Мы говорим, что массированные ракетные атаки могут остаться в прошлом, а сейчас враг находится на этапе поиска новой тактики", — отметила она.

По ее словам, теперь российские войска начинают распределять ракетные удары по времени и комбинировать их. Иногда это запуск с моря и воздуха, а также применение ударных дронов Shahed-136. Гуменюк также добавила, что цель ВС РФ — обезвредить украинскую ПВО и наносить результативные удары.

В то же время представительница командования заявила, что ракет у России осталось намного меньше, но они все еще есть.

"Производство почти остановлено, но все еще есть". "Мощность врага не уничтожена полностью. Она еще имеет признаки жизни и продуцирует продукты убийства", — добавила Гуменюк.

[ + – ] Заявление Натальи Гуменюк

Напомним, 2 марта в ОК "Юг" сообщили, что Россия меняет тактику обстрелов в целях экономии высокоточных ракет. Во время второй волны атак российские войска начали применять снаряды из РСЗО С-300.

22 февраля спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что весной российские войска могут начать наносить удары по транспортной инфраструктуре и гидротехнических сооружениях. По его словам, попытка нанести ущерб украинской энергетике не увенчалась успехом.