Масовані ракетні удари РФ по Україні можуть залишитися в минулому, — Гуменюк

Москва шукає нову тактику в протистоянні з Україною. Мета ЗС РФ — знешкодити українську ППО та завдавати результативних ударів, зазначила представниця ОК "Південь".

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Масовані ракетні удари Росії по території України можуть залишитися в минулому. Наразі Москва шукає нову тактику в протистоянні з нашою країною. Про це сказала речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк на брифінгу в Military Media Center.

"Ми говоримо, що масовані ракетні атаки можуть залишитися в минулому, а зараз ворог перебуває на етапі пошуку нової тактики", — зазначила вона.

За її словами, тепер російські війська починають розподіляти ракетні удари за часом та комбінувати їх. Іноді це запуск з моря та повітря, а також застосування ударних дронів Shahed-136. Гуменюк також додала, що мета ЗС РФ – знешкодити українську ППО та завдавати результативних ударів.

Водночас, представниця командування заявила, що ракет у Росії залишилося набагато менше, але вони все ще є.

"Виробництво майже зупинено, але все ще є". "Потужність ворога не знищена повністю. Вона ще має ознаки життя та продукує продукти вбивства", — додала Гуменюк.

[ + – ] Заява Наталії Гуменюк

Нагадаємо, 2 березня в ОК "Південь" повідомили, що Росія змінює тактику обстрілів з метою економії високоточних ракет. Під час другої хвилі атак російські війська почали застосовувати снаряди із РСЗВ С-300.

22 лютого спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що навесні російські війська можуть почати завдавати ударів по транспортній інфраструктурі та гідротехнічних спорудах. За його словами, спроба завдати шкоди українській енергетиці не мала успіху.