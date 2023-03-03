Расстреляли авто и заминировали дерево: появились кадры с места атаки "украинской ДРГ" в РФ

По сообщению росСМИ, "украинская ДРГ" успела заминировать дороги, выстрелить из гранатомета. Более того, "диверсанты" обвиняются в подрыве авто с бойцами "Росгвардии" и ранении двух пограничников.

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2 марта появилась информация об "украинской ДРГ" в Брянской области, которая якобы расстреляла гражданское авто, взорвала электроподстанцию и газовую станцию и захватила в заложники семью с двумя детьми в селе Сушаны. Сегодня, 3 марта, в российских телеграмм-каналах распространяют фотографии якобы последствий прорыва "украинских диверсантов" на территорию РФ.

Украинские ДРГ в Брянской области — детали от ФСБ РФ

"Кадры с места атаки диверсантов в Брянской области. В ВАЗ 2107, по нашим данным, был второй погибший мужчина. А в "Ниве" 63-летний Леонид Голованов перевозил детей. Уходя, диверсанты миновали местность. Например, ДРГ примотала к березе советскую противопехотную мину МОН-100. Радиус поражения – 150-200 метров. Внутри 2 кг взрывчатки и 400 опасных элементов", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что на одном из участков якобы обнаружили отстрелянный тубус от американского противотанкового гранатомета M72 LAW и мины "натовского образца", на одном из которых взорвался автомобиль с бойцами "Росгвардии". 4 из них получили ранения.

Российские телеграмм-каналы также сообщают о ранениях пограничников во время "зачистки населенных пунктов от украинской ДРГ". У обоих — осколочные ранения рук.

ФСБ РФ проинформировала, что в результате принятых мер вылазка "украинских националистов" в Климовском районе Брянской области прекращена.

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Украинские ДРГ в Брянской области — хронология

Утром, 2 марта, росСМИ распространили заявление губернатора Брянской области, который сообщил, что неизвестные убили мужчину, ехавшего в авто с ребенком. Преступление, по его словам, совершила группа "украинских диверсантов", которая проникла на территорию Климовского района в село Любечаны с территории Украины. Он добавил, что Вооруженные силы Российской Федерации ведут все необходимые меры по ликвидации диверсионной группы.

Впоследствии российские средства пропаганды распространили информацию, что в селе Сушаны в 20 км от границы с Украиной "диверсанты" взяли в заложники семью с детьми, а местные жители сейчас прячутся в подвалах. Также поступило сообщение, что в Сушанах взорваны электроподстанция и газовая станция, а силовики пытаются схватить членов ДРГ.

Позже росСМИ проинформировали, что была не одна группа "диверсантов", а две, общей численностью 40 человек.

В Генштабе ВСУ, в свою очередь, информацию об украинских диверсантах на территории Брянщины назвали "дерзкой московской пропагандой" и отметили, что армия воюет исключительно на территории Украины.

Впоследствии появилась информация об экстренном созыве Совбеза РФ из-за проникновения через границу "украинской ДРГ". Затем сообщили, что заседания Совбеза не будет, а Путина информируют о происходящем в Брянской области по линии ФСБ, Минобороны и Росгвардии.

Также в сети появилось видео группы "Русский Добровольческий Корпус", которая взяла на себя ответственность за события в Брянской области. Участники РДК призывают россиян "поднимать бунт".