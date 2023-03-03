Розстріляли авто і замінували дерево: з'явилися кадри з місця атаки "української ДРГ" в РФ

За повідомленням росЗМІ, "українська ДРГ" встигла замінувати дороги, вистрілити із гранатомета. Більш того, "диверсантів" звинувачують у підриві авто з бійцями "Росгвардії" та пораненні двох прикордонників.

Related video

2 березня в росЗМІ з'явилася інформація про "українську ДРГ" у Брянській області, яка розстріляла цивільне авто, підірвала електропідстанцію та газову станцію і захопила в заручники родину з двома дітьми в селі Сушани. Сьогодні, 3 березня, в російських телеграм-каналах поширюють світлини нібито наслідків приходу "українських диверсантів" на територію РФ.

Українські ДРГ у Брянській області — деталі від ФСБ РФ

"Кадри з місця атаки диверсантів у Брянській області. У ВАЗ 2107, за нашими даними, був другий загиблий чоловік. А у "Ниві" 63-річний Леонід Голованов перевозив дітей. Відходячи, диверсанти мінували місцевість. Наприклад, ДРГ примотала до берези радянську протипіхотну міну МОН-100. Радіус ураження – 150-200 метрів. Усередині 2 кг вибухівки та 400 небезпечних елементів", — йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що на одній з ділянок нібито знайшли відстріляний тубус від американського протитанкового гранатомета M72 LAW та міни "натівського зразка", на одній з яких підірвалася автівка з бійцями "Росгвардії". 4 з них отримали поранення.

Російські телеграм-канали також повідомляють про поранення прикордонників під час "зачищення населених пунктів від української ДРГ". В обох — осколкові поранення рук.

ФСБ РФ проінформувала, що в результаті вжитих заходів вилазку "українських націоналістів" у Климівському районі Брянської області припинено.

Увага! Фото 18+ Не рекомендовано для перегляду людям із слабкою психікою.

Українські ДРГ у Брянській області — хронологія

Зранку, 2 березня, росЗМІ поширили заяву губернатора Брянської області, який повідомив, що невідомі вбили чоловіка, який їхав в авто із дитиною. Злочин, за його словами, скоїла група "українських диверсантів", яка проникла на територію Климівського району до села Любечани з території України. Він додав, що Збройні сили Російської Федерації ведуть всі необхідні заходи щодо ліквідації "диверсійної групи".

Згодом російські засоби пропаганди поширили інформацію, що у селі Сушани за 20 км від кордону з Україною "диверсанти" взяли в заручники родину із дітьми, а місцеві жителі зараз ховаються у підвалах. Також надійшло повідомлення, що у Сушанах підірвано електропідстанцію та газову станцію, а силовики намагаються схопити членів ДРГ.

Пізніше росЗМІ проінформували, що була не одна група "диверсантів", а дві, загальною чисельністю 40 осіб.

У Генштабі ЗСУ своєю чергою інформацію про українських диверсантів на території Брянщини назвали "зухвалою московською пропагандою" і зазначили, що ЗСУ воюють виключно на території України.

Згодом з'явилася інформація про екстрене скликання Радбезу РФ через проникнення через кордон "української ДРГ". Потім повідомили, що засідання Радбезу не буде, а Путіна інформують про те, що відбувається у Брянській області по лінії ФСБ, Міноборони та Росгвардії.

Також у мережі з'явилося відео групи "Російський Добровольчий Корпус", яка узяла на себе відповідальність за події у Брянській області. Учасники РДК закликають росіян "підіймати бунт".