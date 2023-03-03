Украинские зенитчики сбили Су-34 в оккупированном Енакиево, один пилот погиб (фото, видео)

Изначально предполагали, что россияне сами по ошибке сбили свой истребитель. Однако в Воздушных силах Украины подтвердили ликвидацию Су-34 бойцами Никопольского зенитного ракетного полка.

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В пятницу, 3 марта, бойцы Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования "Восток" сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом пишет пресс-служба Воздушных сил ВСУ в своем Telegram-канале.

"Давно зенитчики Воздушных Сил не радовали такой сбитой целью!" — говорится в сообщении.

Как уточняется, самолет был поражен около 13:30 в районе оккупированного россиянами города Енакиево Донецкой области.

Один из пилотов погиб, второй "готовится составить ему компанию", уточнили в ВС ВСУ.

[ + – ] Воздушные силы Украины подтвердили ликвидацию Су-34 бойцами Никопольского зенитного ракетного полка.

Сбитый российский Су-34 в Енакиево: хронология событий

В 13:51 так называемый "мэр Енакиево" Роман Храменков у себя в Telegram-канале сообщил о том, что над территорией оккупированного города сбит самолет. Он призвал местных жителей "уйти с улиц" и добавил, что "ситуацию проясняют".

В 14:16 украинский журналист Денис Казанский также рассказал о ликвидации российского истребителя. При этом он предположил, что оккупационные силы сами сбили свой самолет по ошибке.

"Это глубокий тыл, поэтому сбили скорее всего сами россияне своим же криворуким ПВО", — прокомментировал Казанский.

[ + – ] Местные жители, снимавшие видео со сбитым Су-34, сообщили, что самолет после падения взорвался

Российские пропагандистские СМИ написали, что пилоты якобы успели катапультироваться. Жительница Енакиево также сказала журналистам, что незадолго до происшествия два самолета "кружили в небе, а потом очень быстро полетели друг за другом".

Местные жители, снимавшие видео со сбитым самолетом, сообщили, что самолет после падения взорвался.

На фотографиях видно, как над оккупированным городом поднимается черный столб дыма.

[ + – ] Украинские зенитчики сбили российский истребитель Су-34 [ + – ] Украинские зенитчики сбили российский истребитель Су-34 [ + – ] Украинские зенитчики сбили российский истребитель Су-34

Напомним, сегодня российская редакция издания "Радио Свобода", проанализировавшая спутниковые снимки за 15 февраля и 2 марта, писала, что с аэродрома в Ейске Краснодарского края исчезли шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34.