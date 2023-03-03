Українські зенітники збили Су-34 в окупованому Єнакієвому, один пілот загинув (фото, відео)

Спочатку припускали, що росіяни самі помилково збили свій винищувач. Проте в Повітряних силах України підтвердили ліквідацію Су-34 бійцями Нікопольського зенітного ракетного полку.

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У п'ятницю, 3 березня, бійці Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування "Схід" збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це пише пресслужба Повітряних сил ЗСУ у своєму Telegram-каналі.

"Давно зенітники Повітряних Сил не тішили такою збитою ціллю!" — йдеться в повідомленні.

Як уточнюється, літак був уражений близько 13:30 у районі окупованого росіянами міста Єнакієве Донецької області.

Один із пілотів загинув, другий "готується скласти йому компанію", уточнили в ЗСУ.

[ + – ] Повітряні сили України підтвердили ліквідацію Су-34 бійцями Нікопольського зенітного полку

Збитий російський Су-34 в Єнакієвому: хронологія подій

О 13:51 так званий "мер Єнакієвого" Роман Храменков у себе в Telegram-каналі повідомив про те, що над територією окупованого міста збито літак. Він закликав місцевих мешканців "піти з вулиць" і додав, що "ситуацію прояснюють".

О 14:16 український журналіст Денис Казанський також розповів про ліквідацію російського винищувача. Воднчас він припустив, що окупаційні сили самі збили свій літак помилково.

"Це глибокий тил, тому збили, швидше за все, самі росіяни своїм криворуким ППО", — прокоментував Казанський.

[ + – ] Місцеві жителі, які знімали відео зі збитим Су-34, повідомили, що літак після падіння вибухнув

Російські пропагандистські ЗМІ написали, що пілоти нібито встигли катапультуватися. Жителька Єнакієвого також сказала журналістам, що незадовго до події два літаки "кружляли в небі, а потім дуже швидко полетіли один за одним".

Місцеві жителі, які знімали відео зі збитим літаком, повідомили, що літак після падіння вибухнув.

На фото видно, як над окупованим містом піднімається чорний стовп диму.

[ + – ] Українські зенітники збили російський винищувач Су-34 [ + – ] Українські зенітники збили російський винищувач Су-34 [ + – ] Українські зенітники збили російський винищувач Су-34

Нагадаємо, сьогодні російська редакція видання "Радіо Свобода", яка проаналізувала супутникові знімки за 15 лютого та 2 березня, писала, що з аеродрому в Єйську Краснодарського краю зникли шість винищувачів-бомбардувальників Су-34.