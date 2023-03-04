Подрыв мостов в Бахмуте: ВСУ перестраивают оборону и продолжат сопротивление, — командование

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что поездки высших генералов и командующих в зону Бахмута — это четкий маркер того, что украинские силы будут продолжать борьбу за каждый метр земли.

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Захват города Бахмута Донецкой области остается приоритетным для российских войск. Однако опыт Вооруженных сил позволяет перестраивать оборону и продолжать сопротивление, несмотря на то, что ВС РФ уничтожают мосты в районе города. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Он отметил, что поездки высших генералов и командующих в зону Бахмута — это четкий маркер того, что украинские силы будут продолжать борьбу за каждый метр земли.

"Бахмут на сегодня — это эпицентр войны. Только в районе самого города за сутки враг совершил 21 обстрел и произошло 9 боеприкосновений… Были убиты 155 оккупантов, 239 получили ранения, а троих взяли в плен", — сказал представитель командования.

Сергей Череватый добавил, что сейчас ситуация вокруг города тяжелая, однако контролируемая. Представитель ВСУ прокомментировал подрывы мостов в городе российскими войсками. По его словам, опыт 9-летней войны позволяет украинской армии перестраивать оборону и бороться дальше.

"Это война и в таком шквале огня уничтожаются и объекты критической инфраструктуры", — заявил он.

Напомним, 4 марта разведка Британии сообщила, что украинское командование перебросило для удержания Бахмута элитные подразделения ВСУ. По данным специалистов, оккупанты продвинулись в северные пригороды города и атакуют позиции украинской армии с трех сторон.

3 марта в полиции Донецкой области рассказали, что российские войска ракетой уничтожили жизненно важный мост, который соединяет Бахмут и ближайший к нему город Часов Яр. Украинские военные по-прежнему могут попасть в населенный пункт, однако лишь по грунтовым дорогам и полям.