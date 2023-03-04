Підрив мостів у Бахмуті: ЗСУ перебудовують оборону і продовжать опір, — командування

Спікер східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що поїздки вищих генералів і командувачів у зону Бахмута — це чіткий маркер того, що українські сили продовжуватимуть боротьбу за кожен метр землі.

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Захоплення міста Бахмута Донецької області залишається пріоритетним для російських військ. Проте досвід Збройних сил дозволяє перебудовувати оборону та продовжувати опір, незважаючи на те, що ЗС РФ знищує мости в районі міста. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що поїздки вищих генералів і командувачів у зону Бахмута — це чіткий маркер того, що українські сили продовжуватимуть боротьбу за кожен метр землі.

"Бахмут на сьогодні — це епіцентр війни. Тільки в районі самого міста за добу ворог здійснив 21 обстріл і сталося 9 боєдотиків... Було вбито 155 окупантів, 239 отримали поранення, а трьох взяли в полон", — сказав представник командування.

Сергій Череватий додав, що зараз ситуація довкола міста важка, проте контрольована. Представник ЗСУ прокоментував підриви мостів у місті російськими військами. За його словами, досвід 9-річної війни дозволяє українській армії розбудовувати оборону та боротися далі.

"Це війна і в такому шквалі вогню знищуються об'єкти критичної інфраструктури", — заявив він.

Нагадаємо, 4 березня розвідка Британії повідомила, що українське командування перекинуло для утримання Бахмута елітні підрозділи ЗСУ. За даними фахівців, окупанти просунулися у північні передмістя міста й атакують позиції української армії з трьох сторін.

3 березня в поліції Донецької області розповіли, що російські війська ракетою знищили життєво важливий міст, який з'єднує Бахмут і найближче місто Часів Яр. Українські військові, як і раніше, можуть потрапити в населений пункт, проте лише по ґрунтових дорогах та полях.