ВС РФ не смогут в ближайшее время оцепить Бахмут и взять город фронтальными штурмами, — ISW

ВС РФ создали позиционное преимущество над ВСУ в Бахмуте, но не заставили украинских защитников отступить из города, сообщают аналитики Института изучения войны.

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Российские войска не смогут в ближайшее время оцепить город Бахмут на Донетчине, но обстоятельства для украинских защитников на этом участке фронта сложны. Об этом сообщается в аналитическом отчете за 4 марта американского Института изучения войны (ISW).

"ВС РФ обеспечили достаточное позиционное преимущество, чтобы осуществить поворотное движение против определенных частей Бахмута, но еще не заставили украинские силы отступить и, вероятно, не смогут в ближайшее время оцепить город", — говорится в сообщении.

По сообщению военных аналитиков Института, Силы обороны создают условия для контролируемого выхода из особо сложных участков восточного Бахмута.

Российские источники утверждают, что бойцы ПВК "Вагнер" добились побед в северо-восточном и восточном Бахмуте на протяжении последних нескольких дней, создав тактически сложный поворот в городских районах северного Бахмута.

Украинская сторона сообщает, что ВСУ все еще контролируют ситуацию в Бахмуте, отметив, что обстоятельства становятся все сложнее, и что группа "Вагнера" привлекла свои наиболее подготовленные элементы к штурмовым операциям в этом районе.

"Российский прогресс в Бахмуте был медленным и постепенным и не означает, что ВС РФ смогут вскоре окружить Бахмут, а тем более, что они смогут взять город фронтальными штурмами. Россиянам, скорее, удалось продвинуться достаточно близко к критически важным наземным линиям связи с северо-востока, чтобы представлять угрозу украинским путям ухода в классическом поворотном движении. Его цель — заставить противника покинуть подготовленные оборонительные позиции, и она отличается от цели оцепления, заключающейся в захвате и уничтожении сил противника", — говорится в аналитическом отчете.

Как считают аналитики, командование ВС РФ намеревалось окружить город, но Генштаб ВСУ четко дал понять, что скорее всего Силы обороны покинут город, чем попадут в окружение.

ISW оценивает, что у украинских сил гораздо больше шансов отойти, чем попасть в окружение, и что ВСУ все еще смогут удержать свои позиции в Бахмуте, если они решат попробовать.

Основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин 4 марта заявил, что в случае отступления "вагнеровцев" из Бахмута фронт посыплется к российским границам — ВСУ со всех сторон прорвутся на территорию так называемой "ЛНР", "сметут" Луганск, Сорокино и выйдут на территорию РФ .

2 марта командованием ВСУ было принято решение вывести из Бахмута одно из подразделений аэроразведки "Птицы Мадяра". Об этом в своем телеграмм-канале рассказал командир группы Роберт Бровди. Подразделение передислоцируют на другой участок фронта.