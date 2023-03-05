ЗС РФ не зможуть найближчим часом оточити Бахмут і взяти місто фронтальними штурмами, — ISW

ЗС РФ створили позиційну перевагу над ЗСУ в Бахмуті, але не змусили українських захисників відступити з міста, повідомляють аналітики Інституту вивчення війни.

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Російські війська не зможуть найближчим часом оточити місто Бахмут на Донеччині, але обставини для українських захисників на цій ділянці фронту є складними. Про це повідомляють в аналітичному звіті за 4 березня американського Інституту вивчення війни (ISW).

"ЗС РФ забезпечили достатню позиційну перевагу, щоб здійснити поворотний рух проти певних частин Бахмута, але ще не змусили українські сили відступити та, ймовірно, не зможуть найближчим часом оточити місто", — йдеться в повідомленні.

За повідомленням військових аналітиків Інституту, Сили оборони створюють умови для контрольованого відходу з особливо складних ділянок східного Бахмута.

Російські джерела стверджують, що бійці ПВК "Вагнер" досягли перемог у північно-східному та східному Бахмуті протягом останніх кількох днів, створивши тактично складний поворот у міських районах північного Бахмута.

Українська сторона повідомляє, що ЗСУ все ще контролюють ситуацію в Бахмуті, відзначивши, що обставини стають дедалі складнішими, і що група "Вагнера" залучила свої найбільш підготовлені елементи до штурмових операцій у цьому районі.

"Російський прогрес у Бахмуті був повільним і поступовим і не означає, що ЗС РФ зможуть незабаром оточити Бахмут, а тим більше, що вони зможуть взяти місто фронтальними штурмами. Росіянам, скоріше, вдалося просунутися досить близько до критично важливих наземних ліній зв’язку з північного сходу, щоб становити загрозу українським шляхам відходу у класичному поворотному русі. Його мета — змусити противника залишити підготовлені оборонні позиції, і вона відрізняється від мети оточення, яка полягає в захопленні та знищенні сил противника", — йдеться в аналітичному звіті.

Як вважають аналітики, командування ЗС РФ мало намір оточити місто, але Генштаб ЗСУ чітко дав зрозуміти, що швидше за все Сили оборони залишать місто, ніж потраплять в оточення.

ISW оцінює, що українські сили мають набагато більше шансів відійти, ніж потрапити в оточення, і що ЗСУ все ще зможуть утримати свої позиції в Бахмуті, якщо вони вирішать спробувати.

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 4 березня заявив, що у разі відступу "вагнерівців" з Бахмута фронт посиплеться до російських кордонів — ЗСУ з усіх боків прорвуться на територію так званої "ЛНР", "зметуть" Луганськ, Сорокіно і вийдуть на територію РФ.

2 березня командуванням ЗСУ було ухвалене рішення вивести з Бахмута один із підрозділів аеророзвідки "Птахи Мадяра". Про це у своєму телеграм-каналі розповів командир групи Роберт Бровді. Підрозділ передислоковують на іншу ділянку фронту.