Из-за потерь подразделения ВС РФ отказываются выполнять приказы и идти на штурм, — Минобороны

Командование российских оккупационных войск активизировало проведение мер принудительного и карательного характера из-за массовых случаев покидания ВС РФ районов ведения боевых действий, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Related video

Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери в живой силе на территории Украины. Потери деморализуют ВС РФ, из-за чего они все чаще отказываются идти на штурм. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Медицинские учреждения на временно оккупированной территории Украины переполнены тяжелоранеными, их эвакуация для лечения на территории России почти не осуществляется. С целью утаивания сведений о количестве умерших от ран, их учет ведется исключительно российскими военными медиками", — отметила Маляр.

Она добавила, что информация о реальных потерях россиян все равно быстро распространяется среди военнослужащих и деморализует личный состав противника.

"В частности, приданный на усиление 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ добровольческий казачий отряд отказывается принимать участие в наступлении и выполнять приказы некомпетентного командования. Такая тенденция наблюдается и в других подразделениях противника", — сообщают в Минобороны.

Отмечается, что поэтому командование ВС РФ активизировало проведение мероприятий принудительного и карательного характера, пытаясь улучшить состояние военной дисциплины и предотвратить случаи массового покидания районов ведения боевых действий.

Украинские нацгвардейцы уничтожили вражеский автономный самоходный зенитный ракетный комплекс "Тор М1 " и впервые — российскую инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие". Во время выполнения задания также было попало во вражеский БМ-21 "Град" и две 2С1 "Гвоздика".

Благодаря информации о количестве мужчин призывного возраста в РФ, холостых до объявления "долевой мобилизации", оппозиционные СМИ в РФ установили реальное количество россиян, мобилизованных в ряды ВС РФ осенью 2022 года, и это не 300 тысяч, о которых сообщали в генштабе РФ.