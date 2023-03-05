Через втрати підрозділи ЗС РФ відмовляються виконувати накази і йти на штурм, — Міноборони

Командування російських окупаційних військ активізувало проведення заходів примусового та карального характеру через масові випадки залишення ЗС РФ районів ведення бойових дій, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат у живій силі на території України. Втрати деморалізують ЗС РФ, через що вони все частіше відмовляються йти на штурм. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Медичні заклади на тимчасово окупованій території України переповнені важкопораненими, їхня евакуація для лікування на території Росії майже не здійснюється. З метою приховування відомостей про кількість померлих від ран, їх облік ведеться виключно російськими військовими медиками", — зазначила Маляр.

Вона додала, що інформація про реальні втрати росіян все одно швидко поширюється серед військовослужбовців та деморалізує особовий склад противника.

"Зокрема, приданий на посилення 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ добровольчий козачий загін відмовляється брати участь у наступі і виконувати накази некомпетентного командування. Така тенденція спостерігається і в інших підрозділах противника", — повідомляють в Міноборони.

Зазначається, що через це командування ЗС РФ активізувало проведення заходів примусового та карального характеру, намагаючись покращити стан військової дисципліни та запобігти випадкам масового залишення районів ведення бойових дій.

Українські нацгвардійці знищили ворожий автономний самохідний зенітний ракетний комплекс "Тор М1" та вперше — російську інженерну систему дистанційного мінування "Земледелие". Під час виконання завдання також було поцілено у ворожий БМ-21 "Град" та дві 2С1 "Гвоздика".

Завдяки інформації про кількість чоловіків призовного віку в РФ, неодружених до оголошення "часткової мобілізації", опозиційні ЗМІ в РФ встановили реальну кількість росіян, яких мобілізували до лав ЗС РФ восени 2022 року, і це не 300 тисяч, про які повідомляли в генштабі РФ.