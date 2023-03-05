Торжественным фейерверком отозвался склад боеприпасов: ВСУ ударили по ВС РФ на Кинбурнской косе

На Кинбурнской косе Силы обороны Украины уничтожили одну вражескую артиллерийскую пушку, РСЗО и склад боеприпасов, сообщают в ОК "Юг".

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На южном направлении российские оккупанты не прекращают обстрелы правобережья Херсонщины, а на Николаевщине продолжают терроризировать морские транспортные пути из Кинбурнской косы. За прошедшие сутки ВСУ удалось попасть в технику оккупантов на этом участке фронта. Об этом сообщат в ОК "Юг".

"Эффективная работа наших ракетно-артиллерийских подразделений путем нанесения точных выверенных ударов по огненным позициям врага на Кинбурнской косе вычеркнула из использования одну артиллерийскую пушку и реактивную систему залпового огня. Торжественным фейерверком отозвался и склад боеприпасов", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что при поддержке авиации Воздушных сил по району сосредоточения ВС РФ на левобережье ликвидировано не менее 16 российских оккупантов, 3 единицы вооружения и военной техники. Окончательные результаты дознаются.

На одном из направлений ВС РФ после неудачного первого штурма решились пойти на второй, но получили "на орехи" от бойцов Отдельной механизированной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. Бронированную технику украинские защитники попали почти сразу. Дальше за танком пошла пехота, но ее тоже накрыли огнем.

Дрон НГУ на Донетчине уничтожил редкую инженерную машину оккупантов и дорогущий ЗРК. "Тор М1" и российская инженерная система дистанционного минирования "Земледелие" украинские нацгвардейцы "демилитаризовали" с помощью дрона.