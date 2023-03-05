Урочистим феєрверком відгукнувся склад боєприпасів: ЗСУ вдарили по ЗС РФ на Кінбурнській косі

На Кінбурнській косі Сили оборони України знищили одну ворожу артилерійську гармату, РСЗВ та склад боєприпасів, повідомляють в ОК "Південь".

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На південному напрямку російські окупанти не припиняють обстрілів правобережжя Херсонщини, а Миколаївщині продовжують тероризувати морські транспортні шляхи з Кінбурнської коси. Минулої доби ЗСУ вдалося поцілити у техніку окупантів на цій ділянці фронту. Про це повідомлять в ОК "Південь".

"Ефективна робота наших ракетно-артилерійських підрозділів шляхом завдання точних вивірених ударів по вогневих позиціях ворога на Кінбурнській косі викреслила з використання одну артилерійську гармату та реактивну систему залпового вогню. Урочистим феєрверком відгукнувся і склад боєприпасів, які окупанти тримали на косі", — йдеться в повідомленні.

Зазначаєтеся також, що за підтримки авіації Повітряних сил, по району зосередження ЗС РФ на лівобережжі ліквідовано щонайменше 16 російських окупантів, 3 одиниці озброєння та військової техніки. Остаточні результати дорозвідуються.

На одному з напрямків ЗС РФ після невдалого першого штурму наважилися піти на другий, але отримали "на горіхи" від бійців Окремої механізованої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Броньовану техніку українські захисники поцілили майже одразу. Далі за танком пішла піхота, але її теж накрили вогнем.

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