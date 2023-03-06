Грузовое судно РФ с военной техникой "по-тихому" прошло через Босфор, — СМИ (фото)

Судно в начале марта вышло из сирийского порта в Тартусе и на данный момент направляется, предположительно, на военную базу ВМФ РФ в Новороссийске.

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Российский грузовой корабль Sparta IV с военной техникой и снаряжением проскользнул через Босфор и вошел в акваторию Черного моря, несмотря на то, что Турция закрыла пролив для военных кораблей. Об этом 5 марта сообщило британское издание Naval News. Сейчас судно направляется, предположительно, на военную базу военно-морского флота РФ в Новороссийске.

Журналисты пишут, что судно с предполагаемым грузом военного назначения было загружено в Сирии и отошло от берегов Тартуса в сопровождении российских военных кораблей, затем прошло в темное время суток через Босфор и направилось на российскую военную базу в Новороссийске.

"Турция закрыла водный путь между Средиземным и Черным морями для российских военных кораблей, но поток военных грузов продолжается", — отметили авторы публикации.

Между тем проход судна не остался незамеченным. Военные аналитики следили за передвижением корабля, а турецкий наблюдатель Йорук Ишик сделал фотографию в момент прохода судна через Босфор.

1 марта 2023 перед входом в Босфор судно было замечено в восточной части Средиземного моря. Судя по всему, ее сопровождал ракетный корвет российского ВМФ "Стерегущий". По информации сайта goradar.ru, российское судно следует курсом 44.4317, 37.5859 со скоростью 10,9 узлов (около 20 км в час).

[ + – ] Проход судна Sparta IV по Черному морю, 6 марта 2023

[ + – ] Движение судна Sparta IV за последние семь дней

Что известно о Sparta IV

В публикации сказано, что Sparta IV — одно из четырех судов, принадлежащих российской судоходной компании ООО "СК Юг", которая занимается перевозкой военного оборудования.

Согласно данным Управления по контролю за иностранными активами при Министерстве финансов США (OFAC), компания и судно попали под санкции правительства США в соответствии со списком специально назначенных граждан (SDN) после вторжения в Украину.

1 марта 2023 перед входом в Босфор судно было замечено в восточной части Средиземного моря. Судя по всему, ее сопровождал ракетный корвет российского ВМФ "Стерегущий" — это усиливает подозрение, что судно перевозит секретный груз.

Ранее судно прибыло в Сирию с гуманитарной помощью на борту после того, как в стране произошло разрушительное землетрясение 6 февраля. А на обратном пути Sparta IV было загружено тяжелыми контейнерами, в которых, предположительно, находятся военная техника. Журналисты отметили, что когда судно проходило через Босфор его заявленная осадка составляла 6,2 метра, что свидетельствует о тяжелом грузе.

Напомним, по данным Naval News, на борту судна Sparta IV, вероятно, находятся ракеты к системам С-300. Отмечалось, что с подобным грузом российское судно уже проходило в августе 2022 года.