Вантажне судно РФ із військовою технікою "по-тихому" пройшло через Босфор, — ЗМІ (фото)

Судно на початку березня вийшло з сирійського порту в Тартусі та зараз прямує, ймовірно, на військову базу ВМФ РФ у Новоросійську.

Related video

Російський вантажний корабель Sparta IV з військовою технікою та спорядженням прослизнув через Босфор і увійшов до акваторії Чорного моря, незважаючи на те, що Туреччина закрила протоку для військових кораблів. Про це 5 березня повідомило про британське видання Naval News. Наразі судно прямує, ймовірно, на військову базу військово-морського флоту РФ у Новоросійську.

Журналісти пишуть, що судно з передбачуваним вантажем військового призначення було завантажено в Сирії і відійшло від берегів Тартуса у супроводі російських військових кораблів, потім пройшло у темну пору доби через Босфор і попрямувало на російську військову базу в Новоросійську.

"Туреччина закрила водний шлях між Середземним та Чорним морями для російських військових кораблів, але потік військових вантажів продовжується", — зазначили автори публікації.

Водночас прохід судна не залишився непоміченим. Військові аналітики стежили за пересуванням корабля, а турецький спостерігач Йорук Ішик зробив фотографію на момент проходу судна через Босфор.

1 березня 2023 року перед входом до Босфору судно було помічене в східній частині Середземного моря. Зважаючи на все, його супроводжував ракетний корвет російського ВМФ "Стерегущий". За інформацією сайту goradar.ru, російське судно слідує курсом 44.4317, 37.5859 зі швидкістю 10,9 вузлів (близько 20 км на годину).

[ + – ] Прохід судна Sparta IV Чорним морем, 6 березня 2023

[ + – ] Рух судна Sparta IV протягом останніх семи днів

Що відомо про Sparta IV

У публікації сказано, що Sparta IV — одне із чотирьох суден, що належать російській судноплавній компанії ТОВ "СК Південь", яка займається перевезенням військового обладнання.

Згідно з даними Управління з контролю за іноземними активами при Міністерстві фінансів США (OFAC), компанія та судно потрапили під санкції уряду США відповідно до списку спеціально призначених громадян (SDN) після вторгнення в Україну.

1 березня 2023 року перед входом до Босфору судно було помічене в східній частині Середземного моря. Зважаючи на все, його супроводжував ракетний корвет російського ВМФ "Стерегущий" — це посилює підозру, що судно перевозить секретний вантаж.

Раніше судно прибуло до Сирії з гуманітарною допомогою на борту після того, як у країні стався руйнівний землетрус 6 лютого. А по дорозі назад Sparta IV було завантажено важкими контейнерами, в яких, ймовірно, знаходиться військова техніка. Журналісти зазначили, що коли судно проходило через Босфор, його заявлена осада становила 6,2 метра, що свідчить про важкий вантаж.

Нагадаємо, за даними Naval News, на борту судна Sparta IV, ймовірно, знаходяться ракети до систем С-300. Наголошувалося, що з подібним вантажем російське судно вже проходило у серпні 2022 року.