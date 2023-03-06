Оккупанты полностью закрыли въезд в Лисичанск, — Луганская ОВА

Мирные жители, как утверждают в администрации, также не могут получить различные соцвыплаты, если ранее не оформили документы страны-агрессора.

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Граждане могут попасть на территорию Лисичанска только при наличии регистрации и, соответственно, документов российского образца. Об этом 6 марта заявила прес-служба Луганской ОВА.

По данным ведомства, без российских паспортов въехать в оккупированный Лисичанск практически невозможно. Чтобы оформить такие документы гражданам необходимо посетить нелегитимные административные учреждения.

В ОВА отметили, что российские оккупанты регулярно вводят принудительную политику в отношении местного населения в разных населенных пунктах Луганщины. В Северодонецке захватчики показательно ремонтируют некоторые дома, в частности, ставят окна в разрушенные им же здания. В Рубежном, расположенном рядом, соответствующие работы даже предложили выполнять за оплату.

"Весной, когда люди как-то пережили зиму без окон, или вставили их за свой счет", — объяснили в ОВА.

В администрации также сообщают, что мирные жители не могут получить различные социальные выплаты, если они ранее не оформили российские паспорта. Пособие на родившегося ребенка выплачивается только при наличии документов страны-агрессора.

В ОВА отдельно прокомментировали, что в Луганской области в течение минувших суток произошло 14 боевых столкновений. В результате были ликвидированы 34 российских захватчика и по меньшей мере 62 получили ранения. Украинские защитники и дальше уверенно уничтожают технику российских захватчиков. Зафиксирована ликвидация двух вражеских танков Т-72 и самоходного миномета "Тюльпан".

Днем ранее, 5 марта, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что российские войска сосредоточили свои силы для наступления в районе Белогоровки и Кременной. Именно по этим направлениям они пытаются прорвать оборону ВСУ, но им это не удается. Ситуация, по словам Гайдая, сложная, но контролируемая.