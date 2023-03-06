Окупанти повністю закрили в'їзд у Лисичанськ, — Луганська ОВА

Мирні жителі, як стверджують в адміністрації, також не можуть отримати різні соцвиплати, якщо раніше не оформили документи країни-агресора.

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Громадяни можуть потрапити на територію Лисичанська лише за наявності реєстрації та, відповідно, документів російського зразка. Про це 6 березня заявила пресслужба Луганської ОВА.

За даними відомства, без російських паспортів в'їхати в окупований Лисичанськ практично неможливо. Щоб оформити такі документи, громадянам необхідно відвідати нелегітимні адміністративні установи.

В ОВА зазначили, що російські окупанти регулярно запроваджують примусову політику щодо місцевого населення у різних населених пунктах Луганщини. У Сєвєродонецьку загарбники показово ремонтують деякі будинки, зокрема, ставлять вікна в зруйновані ним будівлі. У Рубіжному, розташованому поруч, відповідні роботи навіть запропонували виконувати за оплату.

"Навесні, коли люди якось пережили зиму без вікон, або вставили їх власним коштом", — пояснили в ОВА.

В адміністрації також повідомляють, що мирні жителі не можуть отримати різні соціальні виплати, якщо вони раніше не оформили російські паспорти. Допомога на народжену дитину виплачується тільки за наявності документів країни-агресора.

В ОВА окремо прокоментували, що в Луганській області протягом минулої доби сталося 14 бойових зіткнень. Унаслідок було ліквідовано 34 російські загарбники і щонайменше 62 отримали поранення. Українські захисники й надалі впевнено знищують техніку російських загарбників. Зафіксовано ліквідацію двох ворожих танків Т-72 та самохідного міномета "Тюльпан".

Днем раніше, 5 березня, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що російські війська зосередили свої сили для наступу в районі Білогорівки та Кремінної. Саме за цими напрямами вони намагаються прорвати оборону ЗСУ, але їм це не вдається. Ситуація, за словами Гайдая, складна, але контрольована.