"Відправляють техніку та багато піхоти": ЗС РФ наступають у двох районах на Луганщині, — Гайдай

Російські війська зосередили свої сили для наступу в районі Кремінної та Білогорівки, де вони намагаються пробити оборону ЗСУ, розповів голова Луганської ОВА.

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Білогорівка та Кремінна Луганської області залишаються найгарячішими точками у регіоні. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, російські війська зосередили свої зусилля на наступ на цих двох напрямках Луганського фронту.

[ + – ] У напрямку Кремінної росіяни намагаються пробити оборону ЗСУ

Глава ОВА зазначив, що ситуація на всіх ділянках лінії зіткнення складна, проте контрольована. У напрямку Кремінної росіяни намагаються пробити оборону Збройних сил України та здобути там успіх.

"Тому вони постійно відправляють туди і важку техніку, і величезну кількість піхоти. Тобто там наступ до трьох рот піхоти", — зазначив чиновник.

Водночас, армія Росії постійно обстрілює Білогорівку, яка залишається під контролем українських військ. На цій ділянці фронту ЗСУ також відбивають "хвилі наступу" окупантів.

"Тобто ситуація досить складна, але все ж таки ніяких проривів немає, зараз ситуація постійно контрольована", — сказав Гайдай.

Нагадаємо, 3 березня Сергій Гайдай розповів, що українські війська накрили колону ЗС РФ під Сватовим. За його словами, російські окупанти й надалі продовжують "експерименти" на Кремінському напрямку. Там вони постійно змінюють тактику наступу.

Тим часом видання NYT повідомляло, що генерали США на навчаннях ЗСУ опрацювали можливі сценарії контрнаступу. За інформацією журналістів, українське командування розглядає два напрямки — схід України та "сухопутний міст", який з'єднує РФ з Кримом.