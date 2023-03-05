"Отправляют технику и много пехоты": ВС РФ наступают в двух районах на Луганщине, — Гайдай

Российские войска сосредоточили свои силы для наступления в районе Кременной и Белогоровки, где они пытаются пробить оборону ВСУ, рассказал глава Луганской ОВА.

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Белогоровка и Кременная Луганской области остаются самыми горячими точками в регионе. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, российские войска сосредоточили свои усилия для наступления на этих двух направлениях Луганского фронта.

[ + – ] В направлении Кременной россияне пытаются пробить оборону ВСУ

Глава ОВА отметил, что ситуация на всех участках линии соприкосновения сложная, однако контролируемая. В направлении Кременной россияне пытаются пробить оборону Вооруженных сил Украины и получить там успех.

"Поэтому они постоянно отправляют туда и тяжелую технику, и огромное количество пехоты. То есть, там наступления до трех рот пехоты", — отметил чиновник.

В то же время армия России постоянно обстреливает Белогоровку, которая остается под контролем украинских войск. На этом участке фронта ВСУ также отражают "волны наступления" оккупантов.

"То есть ситуация достаточно сложная, но все же никаких прорывов нет, сейчас ситуация постоянно контролируема", — сказал Гайдай.

Напомним, 3 марта Сергей Гайдай рассказал, что украинские войска накрыли колонну ВС РФ под Сватовым. По его словам, российские оккупанты и дальше продолжают "эксперименты" на Кременском направлении. Там они постоянно меняют тактику наступления.

Тем временем издание NYT сообщало, что генералы США на учениях ВСУ проработали возможные сценарии контрнаступления. По информации журналистов, украинское командование рассматривает два направления — восток Украины и "сухопутный мост" который соединяет РФ с Крымом.