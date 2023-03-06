Минус 3 лодки и два десятка оккупантов: ВСУ на Херсонщине уничтожили вражеские ДРГ, — ОК "Юг"

Оккупанты лишились гражданских лодок, которые украли на Херсонщине и переоборудовали их на военные, сообщают в ОК "Юг".

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В Херсонской области у российских оккупантов благодаря ВСУ стало на три плавсредства меньше. Украинские защитники попали в 3 вражеских катера вместе с личным составом на борту. Об этом сообщили в ОК "Юг".

"В районе Большого Потёмкинского острова наши воины "минуснули" 3 переоборудованных оккупантами гражданских моторных лодки, вместе с ДРГ. 18 оккупантов "демилитаризированы", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ сократили вражеские мощности российских оккупантов на 3 зенитно-ракетных комплекса и 2 единицы инженерной техники, которыми враг обустраивает оборону на левобережье. Также сообщается об уничтожении 2 наблюдательных постов и склада с боеприпасами.

В Мелитополе 5 марта ВСУ устроили оккупантам "адские выходные", сообщил городской голова Иван Федоров. Были уничтожены две вражеские базы. Утраты захватчиков устанавливаются. Он добавил, что из-за работы ВСУ по базам оккупантов в Мелитополе сотни российских солдат не вернутся домой живыми.

Военнослужащие 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ уничтожили подразделение оккупантов, которые переоделись в украинский пиксель и имели элементы снаряжения ВСУ. Отмечается, что подразделение оккупантов ликвидировали на одном из стратегически важных направлений.