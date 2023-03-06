Мінус 3 човни і два десятки окупантів: ЗСУ на Херсонщині знищили ворожі ДРГ, — ОК "Південь"

Окупанти позбулися цивільних човнів, які викрали на Херсонщині і переобладнали їх на військові, повідомляють в ОК "Південь".

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На Херсонщині у російських окупантів завдяки ЗСУ стало на три плавзасоби менше. Українські захисники поцілили у 3 ворожі катери разом із особовим складом на борту. Про це повідомили в ОК "Південь".

"В районі Великого Потьомкінського острова наші воїни "мінуснули" 3 переоблаштованих окупантами цивільних моторних човни, разом з ДРГ. 18 окупантів "демілітаризовано", — йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ скоротили ворожі потужності російських окупантів на 3 зенітно-ракетних комплекси та 2 одиниці інженерної техніки, якими ворог облаштовує оборону на лівобережжі. Також повідомляється про знищення 2 спостережних постів та складу з боєприпасами.

У Мелітополі 5 березня ЗСУ влаштували окупантам "пекельні вихідні", повідомив міський голова Іван Федоров. Було знищено дві ворожих бази. Втрати загарбників встановлюються. Він додав, що через роботу ЗСУ по базах окупантів в Мелітополі сотні російських вояк не повернуться додому живими.

Військовослужбовці 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ знищили підрозділ окупантів, які перевдяглися в український піксель і мали елементи спорядження ЗСУ. Зазначається, що підрозділ окупантів ліквідували на одному із стратегічно важливих напрямків.