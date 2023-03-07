Приманки для ракет ВКС РФ: производитель фальшивых HIMARS заявил о буме своего бизнеса

Гендиректор Inflactech Decoys Войтех Фрессер официально не подтверждает поставки в Украину приманок для российских ракет в виде надувных HIMARS. Но, по его словам, для этого нет препятствий.

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Чешская компания Inflactech Decoys, которая выпускает надувные РСЗО HIMARS и M270, переживает бум из-за войны в Украине. Гендиректор компании Войтех Фрессер 7 марта заявил, что выпускается и продается за рубеж свыше 30 различных типов фейковой бронетехники в натуральную величину. Об этом сообщает Reuters.

Inflactech официально не подтверждает, что Украина — одно из направлений поставок фальшивой техники, но надеется, что в Украине они все же окажутся.

По его словам для поставок в Украине приманок российских ракет нет никаких препятствий. Он объяснил так: "Допустим, мы хотим поддержать страну-партнера, оказавшуюся в беде. Мы передает им надувные приманки — и они уже там, определенно будут".

[ + – ] Приманка для ракет ВКС РФ

В Минобороны Чехии возможные поставки фальшивых HIMARS в Украину не комментируют.

Приманки изготавливают из синтетического шелка, а за счет терминального покрытия на радарах они высвечиваются как настоящая техника, что вводит вражескую разведку в заблуждение.

[ + – ] Приманка на радаре

Их помещают в сумки, которые могут перенести от двух до четырех военнослужащих. Достаточно 10 минут, чтобы надуть такой "Хаймарс".

Вес резинового РСЗО HIMARS без теплогенератора и компрессора составляет 43 кг. Стоит такая приманка от 10 до 100 тысяч долларов.

"Если вы вынудите врага нанести удар по моему оборудованию чем-то, что в четыре, а то и в 20 раз превышает стоимость, вы выиграете экономически", — пояснил он.

Война в Украине, помимо тяжелой бронетехники, обозначила потребность в подобных приманках. И за последний год, после начала масштабного вторжения российских войск в Украину, бизнес-деятельность Inflatech значительно расширилась.

[ + – ] Надувной самолет

Ранее Фокус сообщал, что на чешском телевидении показали сюжет о том, как выпускают надувные РСЗО HIMARS и M270 MLRS, с помощью которых ВСУ обманывают российские войска. Благодаря надувным макетам в сводках российских войск сообщается даже о большем количестве уничтоженных "HIMARS", чем было поставлено в Украину.

Напомним, что хэштег "Слава Украине!" возглавил мировые тренды. В сети микроблогов появилось появилось более 87 тысяч постов, посвященных убитому оккупантами пленнику.