Приманки для ракет ПКС РФ: виробник фальшивих HIMARS заявив про бум свого бізнесу

Гендиректор Inflactech Decoys Войтех Фрессер офіційно не підтверджує постачання в Україну приманок для російських ракет у вигляді надувних HIMARS. Але за його словами, для цього немає перешкод.

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Чеська компанія Inflactech Decoys, яка випускає надувні РСЗВ HIMARS та M270, переживає бум через війну в Україні. Гендиректор компанії Войтех Фрессер 7 березня заявив, що випускається та продається за кордон понад 30 різних типів фейкової бронетехніки у натуральну величину. Про це повідомляє Reuters.

Inflactech офіційно не підтверджує, що Україна — один із напрямків постачання фальшивої техніки, але сподівається, що в Україні вони все ж таки виявляться.

За його словами, для поставок в Україні приманок російських ракет немає жодних перешкод. Він пояснив так: "Припустимо, ми хочемо підтримати країну-партнера, яка опинилася в біді. Ми передаємо їм надувні приманки — і вони вже там, безперечно, будуть".

[ + – ] Принада для ракет ПКС РФ

У Міноборони Чехії можливі постачання фальшивих HIMARS в Україну не коментують.

Прилади виготовляють із синтетичного шовку, а за рахунок термінального покриття на радарах вони висвічуються як справжня техніка, що вводить ворожу розвідку в оману.

[ + – ] Приманка на радарі

Їх поміщають у сумки, які можуть перенести від двох до чотирьох військовослужбовців. Достатньо 10 хвилин, щоб надути такий "Хаймарс".

Вага гумового РСЗВ HIMARS без теплогенератора та компресора становить 43 кг. Коштує така принада від 10 до 100 тисяч доларів.

"Якщо ви змусите ворога завдати удару по моєму обладнанню чимось, що в чотири, а то й у 20 разів перевищує вартість, ви виграєте економічно", — пояснив він.

Війна в Україні, окрім важкої бронетехніки, окреслила потребу у подібних приманках. І за останній рік після початку масштабного вторгнення російських військ в Україну бізнес-діяльність Inflatech значно розширилася.

[ + – ] Надувний літак

Раніше Фокус повідомляв, що на чеському телебаченні показали сюжет про те, як випускають надувні РСЗВ HIMARS та M270 MLRS, за допомогою яких ЗСУ обманюють російські війська. Завдяки надувним макетам у зведеннях російських військ повідомляється навіть про більшу кількість знищених HIMARS, ніж було поставлено в Україну.

Нагадаємо, що хештег "Слава Україні!" очолив світові тренди. У мережі мікроблогів з'явилося понад 87 тисяч твітів, присвячених убитому окупантами бранцю.