Комплекс "Пенициллин": ВС РФ усиливают на фронтах средства контрбатарейной борьбы, — СМИ

Комплексы предназначены для отслеживания траектории полета боеприпасов артиллерии, минометов и РСЗО. Принцип его работы основан на фиксации звуковых и тепловых сигналов после выстрела.

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Командование Вооруженных сил РФ приняло решение увеличить количество комплексов звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 "Пенициллин" в зоне боевых действий в Украине. Таким образом противник наращивает средства контрбатарейной борьбы с целью добиться преимущества в артиллерийских дуэлях. Об этом 7 марта сообщили ряд российских СМИ со ссылкой на анонимные источники.

Обозреватели пишут, что комплекс "Пенициллин" активно применяются российскими силами с начала полномасштабного вторжения в Украину. Отмечается, что комплексы показали свою эффективность и поэтому за ними охотятся украинские военные. В силу этого источники не раскрывают подробностей того, сколько именно комплексов "Пенициллин" окажется на фронтах, соответственно не раскрываются места их дислокации.

Также в публикации говорится, что ранее партия этих систем прибыла на фронт в декабре прошлого года, и теперь ожидаются новые поставки.

Особенности комплекса "Пенициллин"

Российские источники характеризуют комплексы 1Б75 "Пенициллин", как эффективное средство борьбы с артиллерией противника. Он позволяет отслеживать траектории полета артиллерийских и минометных боеприпасов, а также снарядов РСЗО, и устанавливать координаты огневых точек.

В отличие от западных средств радиолокационного отслеживания, этот комплекс не использует радиоволны, тем самым оставаясь незамеченным. Также утверждается, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на комплекс не действуют, поскольку его работа основана на принципах фиксации звуковых и тепловых сигналов после выстрела и разрыва боеприпаса.

При этом "Пенициллин" анализирует полученные данные и выдает координаты расположения огневых систем, помещая их на карте. Весь процесс занимает около 5 секунд.

Ранее сообщалось, что украинские Силы обороны в ближайшее время получат дефицитные артиллерийские боеприпасы от стран Евросоюза. Как сообщило 3 марта британское издание Financial Times, ЕС дал согласие на поставку снарядов из своих запасов после того, как Брюссель предложил поставщикам возместить расходы.