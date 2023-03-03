"Это будет очень быстро": Украина в марте получит дефицитные боеприпасы, — FT

По данным журналистов, в ЕС дали согласие на поставку снарядов из своих запасов после того, как Брюссель предложил возместить им расходы.

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В ближайшие несколько недель Украина получит дефицитные артиллерийские боеприпасы от стран Евросоюза. Об этом пятницу, 3 марта, пишет британское издание Financial Times.

По данным журналистов в ЕС дали согласие на поставку снарядов из своих запасов после того, как Брюссель предложил возместить им расходы.

FT со ссылкой на неназванного чиновника сообщает, что все страны ЕС, кроме Дании, присоединились к проекту, который открывает путь для общих закупок запасных материалов и боеприпасов для Украины.

"Я думаю, что это произойдет быстро, очень быстро. И я думаю, что речь идет о нескольких днях, неделях, а не о нескольких месяцах", — сказал анонимный чиновник.

Сколько денег выделят на боеприпасы для Украины

Предложение дипломатической службы ЕС предполагает выделение €1 млрд из существующего фонда, используемого для возмещения расходов столиц на закупку вооружений для Украины. Официальный представитель ЕС заявил, что оборонное ведомство блока затем "проведет ускоренную процедуру прямых переговоров с рядом ключевых промышленных поставщиков в Европе".

По их словам, в ЕС существует 12 компаний, производящих 155-мм снаряды, также их производит Королевство Норвегия.

В четверг, 2 марта, послы Евросоюза обсуждали предложение использовать Европейский фонд мира — фонд, созданный из национальных взносов, который с февраля прошлого года профинансировал поставки оружия Украине на сумму €3,6 млрд. В краткосрочной перспективе странам возместят до 90 процентов стоимости боеприпасов. Затем уровень возмещения будет снижаться до примерно 40 процентов.

По словам анонимного европейского дипломата, страны ЕС с трудом обеспечивают достаточный объем средств для поддержания темпов стрельбы Вооруженных сил Украины, поскольку их собственные запасы на исходе, а оборонная промышленность не имеет возможности быстро их восполнить. Некоторые столицы также хотят получить деньги за свои снаряды, сказал чиновник.

Напомним, полковник Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Канциан 2 марта заявил, что артиллерия – самый важный элемент украинского контрнаступления. По мнению военного, необходимо решить проблему с масштабными поставками боеприпасов от страны Запада, чтобы ВСУ смогли успешно освободить еще часть оккупированной территории.

Ранее, 15 февраля, сообщалось, что американские военные компании Northrop Grumman Systems и Global Military Products получили контракты на $522 миллиона на производство артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины.

Также 15 февраля Politico писало о том, что инструкторы из США обучают украинских военных новой тактике ведения боя, при которой они бы использовали меньше артиллерийских боеприпасов, а полагались на маневренность своих сил.