"Рекорд после Корейской войны": США потратят более $500 млн на артснаряды для ВСУ

Американские военные заводы до полномасштабной войны в Украине производили в месяц 14,4 тысяч боеприпасов калибра 155 мм. Пентагон готовится к затяжной войне и ставит задачу довести показатель до 90 тысяч за 2 года.

Related video

Американские военные компании Northrop Grumman Systems и Global Military Products получили контракты на 522 миллиона долларов на производство артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило "Радіо Свобода" со сcылкой на данные агентства AFP.

Заказы получили на фоне опасений, что ВСУ быстро расходуют запасы артиллерийских снарядов во время большой войны с Россией. Новые боеприпасы планируют поставлять в начале марта, цитирует AFP заявление армии США от 14 февраля.

Контракты финансируются за счет инициативы по поддержке Пентагона безопасности Украины.

Газета The New York Times в прошлом месяце со ссылкой на отчет командования Сухопутных войск США сообщила, что Пентагон планирует увеличить производство артснарядов в 6 раз. Значительная часть боеприпасов предназначена для снабжения армии Украины.

[ + – ] Снаряды калибра 155 мм выпускают 6 государственных заводов по контрактам с Пентагоном

Как работали военные заводы США до большого вторжения РФ в Украину?

До полномасштабного вторжения России в Украину американские военные заводы производили 14,4 тысяч артиллерийских снарядов в месяц. Пентагон планирует в течение 2 лет довести показатель до 90 тысяч и уже заключены договоры с частными компаниями.

Речь идет о неуправляемых снарядах калибра 155 мм для дальнобойных гаубиц. Сейчас их выпускают 6 государственных заводов по контрактам с Пентагоном.

[ + – ] ВС РФ выстреливают около 20 тысяч артснарядов за день, а ВСУ – максимум 7 тысяч

"Такого количества снарядов в Соединенных Штатах не производили со времен Корейской войны. Агрессия России, во время которой обе стороны ежемесячно тратят десятки тысяч снарядов, заставила США осознать, что нынешних мощностей для производства боеприпасов недостаточно", — отметили журналисты.

Проблема заключается в устаревшем оборудовании на этих заводах. Часть помещений использовались для производства снарядов во время Второй мировой войны. В ноябре Пентагон заключил контракт с General Dynamics на строительство новой линии по производству корпусов снарядов на заводе в Техасе.

Ожидается, что практически вся продукция этих заводов отправится в Украину. Решение о резком увеличении производства снарядов свидетельствует о готовности Соединенных Штатов поддерживать Украину и в случае затяжной войны с Россией, заключили авторы публикации.

Издание Defence Post напомнило ноябрьское заявление представителя Пентагона о способности ВС РФ производить в Украине около 20 тысяч артиллерийских выстрелов за день. Данный показатель у ВСУ был на уровне от 4 до 7 тысяч.

"С тех пор показатели резко упали, поскольку наступила зима. Обе стороны сталкиваются с нехваткой боеприпасов и экономят их", — подытожили авторы.

Напомним, что правительство Германии подписало контракт с компанией Rheinmetall на производство боеприпасов для зенитных установок Gepard 1A2. По данным журнала Der Spiegel, в Германии осталось всего 60 тысяч таких боеприпасов.

Британское издание Financial Times 7 февраля подсчитало траты артиллерийских боеприпасов на войне в Украине. Каждый день ВСУ расходуют от 5000 снарядов.