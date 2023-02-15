"Рекорд після Корейської війни": США витратять понад $500 млн на артснаряди для ЗСУ

Американські військові заводи до повномасштабної війни в Україні виробляли за місяць 14,4 тисячі боєприпасів калібру 155 мм. Пентагон готується до затяжної війни та ставить завдання довести показник до 90 тисяч за 2 роки.

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Американські військові компанії Northrop Grumman Systems та Global Military Products отримали контракти на 522 мільйони доларів на виробництво артилерійських снарядів для Збройних сил України. Про це повідомило "Радіо Свобода" із посиланням на дані агентства AFP.

Замовлення отримали на тлі побоювань, що ЗСУ швидко витрачають запаси артилерійських снарядів під час Великої війни з Росією. Нові боєприпаси планують постачати на початку березня, цитує AFP заяву армії США від 14 лютого.

Контракти фінансуються за рахунок ініціативи щодо підтримки Пентагону безпеки України.

Газета The New York Times минулого місяця з посиланням на звіт командування Сухопутних військ США повідомила, що Пентагон планує збільшити виробництво артснарядів у 6 разів. Значна частина боєприпасів призначена для постачання армії України.

[ + – ] Снаряди калібру 155 мм випускають 6 державних заводів за контрактами з Пентагоном

Як працювали військові заводи США до великого вторгнення РФ до України?

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну американські військові заводи виробляли 14,4 тисячі артилерійських снарядів на місяць. Пентагон планує протягом 2 років довести показник до 90 тисяч і вже укладено договори із приватними компаніями.

Йдеться про некеровані снаряди калібру 155 мм для далекобійних гаубиць. Наразі їх випускають 6 державних заводів за контрактами з Пентагоном.

[ + – ] ЗС РФ вистрілюють близько 20 тисяч артснарядів за день, а ЗСУ – максимум 7 тисяч

"Такої кількості снарядів у Сполучених Штатах не робили з часів Корейської війни. Агресія Росії, під час якої обидві сторони щомісяця витрачають десятки тисяч снарядів, змусила США усвідомити, що нинішніх потужностей для виробництва боєприпасів недостатньо", — зазначили журналісти.

Проблема полягає у застарілому устаткуванні на цих заводах. Частина приміщень використовувалася для снарядів під час Другої світової війни. У листопаді Пентагон уклав контракт із General Dynamics на будівництво нової лінії з виробництва корпусів снарядів на заводі в Техасі.

Очікується, що практично вся продукція цих заводів вирушить до України. Рішення про різке збільшення виробництва снарядів свідчить про готовність Сполучених Штатів підтримувати Україну і у разі затяжної війни з Росією, зробили висновок автори публікації.

Видання Defence Post нагадало листопадову заяву представника Пентагону про здатність ЗС РФ робити в Україні близько 20 тисяч артилерійських пострілів за день. Цей показник в ЗСУ був на рівні від 4 до 7 тисяч.

"З того часу показники різко впали, оскільки настала зима. Обидві сторони стикаються з нестачею боєприпасів та економлять їх", — підсумували автори.

Нагадаємо, що уряд Німеччини підписав контракт із компанією Rheinmetall на виробництво боєприпасів для зенітних установок Gepard 1A2. За даними журналу Der Spiegel, у Німеччині залишилося лише 60 тисяч таких боєприпасів.

Британське видання Financial Times 7 лютого підрахувало витрати артилерійських боєприпасів на війні в Україні. Щодня ЗСУ витрачають від 5000 снарядів.