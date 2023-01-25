Щоб допомогти Україні: Пентагон збільшить виробництво артилерійських снарядів у 6 разів, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що Міноборони США витрачатиме приблизно 1 млрд. доларів на рік протягом наступних 15 років на модернізацію підприємств з виробництва боєприпасів. Це говорить про те, що Штати готові підтримувати Україну незалежно від того, скільки триватиме війна.

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Пентагон має намір збільшити виробництво артилерійських боєприпасів у 6 разів протягом двох років. Таким чином кількість боєприпасів, що випускаються, збільшиться до показників, небачених з часу Корейської війни. Штати інвестуватимуть мільярди доларів, щоб компенсувати дефіцит та допомогти Україні у війні проти РФ. Про це пише The New York Times.

У матеріалі йдеться, що зусилля включатимуть розширення заводів та залучення нових виробників. Це буде "найагресивніша" робота з модернізації оборонної промисловості за останні 40 років.

Журналісти пишуть, що Сполучені Штати зараз ведуть війни з використанням невеликої кількості дорожчої високоточної зброї. Проте російсько-українська війна показала, що артилерія має велике значення на полі бою.

Повідомляється, що до того, як 24 лютого Росія вдерлася в Україну, виробництво армією США 14 400 некерованих снарядів на місяць було достатньо. Але необхідність постачання ЗСУ спонукала керівників Пентагону потроїти виробничі цілі у вересні, а потім знову подвоїти їх у січні 2023 року.

За словами журналістів, рішення армії розширити своє артилерійське виробництво є явною ознакою того, що Сполучені Штати планують підтримувати Україну незалежно від того, як довго триватиме війна.

Видання пише, що боєприпаси, відправлені Сполученими Штатами Україні, включають не лише 155-міліметрові снаряди для гаубиць, а й керовані ракети для пускових установок HIMARS, тисячі зенітних та протитанкових ракет та понад 100 мільйонів патронів для стрілецької зброї.

Міністерство оборони витрачатиме приблизно 1 млрд доларів на рік протягом наступних 15 років на модернізацію державних підприємств з виробництва боєприпасів, щоб підвищити автоматизацію, покращити рівень безпеки робочих і, зрештою, прискорити весь процес.

Як розповів помічник міністра сухопутних військ США Дуглас Буш, заплановане збільшення виробництва дозволить задовольнити потреби України у режимі реального часу.

"Цього літа ми почнемо спостерігати наш перший значний крок уперед з точки зору кількості пострілів на місяць", — сказав він.

Видання пише, що зараз військова інфраструктура США з виробництва боєприпасів складається із установок, середній вік яких перевищує 80 років. Щобільше, більшість заводів розташовується в будинках часів Другої світової війни.

Також Фокус писав, що, за інформацією ЗМІ, Байден може оголосити про постачання Україні танків Abrams 25 січня. Про танки оголосять у рамках програми Ukraine Security Assistance Initiative, яка передбачає довгострокове фінансування та закупівлю озброєнь у виробників.

Також повідомлялося, що парламент Італії схвалив постачання озброєнь Україні до кінця 2023 року. За словами міністра оборони Крозетто, підтримка України Італією та міжнародною спільнотою здійснюється не для того, щоб продовжувати війну, розпочату Росією, а щоб її закінчити.