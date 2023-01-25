Чтобы помочь Украине: Пентагон увеличит производство артиллерийских снарядов в 6 раз, — СМИ

Журналисты пишут, что Минобороны США будет тратить примерно 1 млрд долларов в год в течение следующих 15 лет на модернизацию предприятий по производству боеприпасов. Это говорит о том, что Штаты готовы поддерживать Украину независимо от того, сколько продлится война.

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Пентагон собирается увеличить производство артиллерийских боеприпасов в 6 раз в течение двух лет. Таким образом количество выпускаемых боеприпасов увеличится до показателей, невиданных со времени Корейской войны. Штаты будут инвестировать миллиарды долларов, чтобы компенсировать дефицит и помочь Украине в войне против РФ. Об этом пишет The New York Times.

В материале говорится, что усилия будут включать расширение заводов и привлечение новых производителей. Это будет самая "агрессивная" работа по модернизации оборонной промышленности за последние 40 лет.

Журналисты пишут, что Соединенные Штаты сейчас ведут войны с использованием небольшого количества более дорогого высокоточного оружия. Однако российско-украинская война показала, что артиллерия имеет большую важность на поле боя.

Сообщается, что до того, как 24 февраля Россия вторглась в Украину, производство армией США 14 400 неуправляемых снарядов в месяц было достаточным. Но необходимость снабжения ВСУ побудила руководителей Пентагона утроить производственные цели в сентябре, а затем снова удвоить их в январе 2023 года.

По словам журналистов, решение армии расширить свое артиллерийское производство является самым явным признаком того, что Соединенные Штаты планируют поддерживать Украину независимо от того, как долго будет продолжаться война.

Издание пишет, что боеприпасы, отправленные Соединенными Штатами Украине, включают не только 155-миллиметровые снаряды для гаубиц, но и управляемые ракеты для пусковых установок HIMARS, тысячи зенитных и противотанковых ракет и более 100 миллионов патронов для стрелкового оружия.

Министерство обороны будет тратить примерно 1 млрд долларов в год в течение следующих 15 лет на модернизацию государственных предприятий по производству боеприпасов, чтобы повысить автоматизацию, улучшить уровень безопасность рабочих и, в конечном итоге, ускорить весь процесс.

Как рассказал помощник министра сухопутных войск США Дуглас Буш, запланированное увеличение производства позволит удовлетворить потребности Украины в режиме реального времени.

"Этим летом мы начнем наблюдать наш первый значительный шаг вперед с точки зрения количества выстрелов в месяц", — сказал он.

Издание пишет, что сейчас военная инфраструктура США по производству боеприпасов состоит из установок, средний возраст которых превышает 80 лет. Более того, большая часть заводов располагается в зданиях времен Второй мировой войны.

Также Фокус писал, что, по информации СМИ, Байден может объявить о поставках Украине танков Abrams 25 января. О танках объявят в рамках программы Ukraine Security Assistance Initiative, предусматривающей долгосрочное финансирование и закупки вооружений у производителей.

Также сообщалось, что парламент Италии одобрил поставки вооружений Украине до конца 2023 года. По словам министра обороны Крозетто, поддержка Украины Италией и международным сообществом осуществляется не для того, чтобы продолжать войну, начатую Россией, а чтобы ее закончить.