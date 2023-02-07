Криза ланцюжка постачань: війна в Україні втягує Європу в гонку виробництва зброї, – FT

Українська армія щодня витрачає понад 5 000 боєприпасів, що в мирний час могло дорівнювати річному замовленню невеликої європейської країни. Наразі оборонна промисловість шукає шляхи для нарощування обсягів виробництва.

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Світові виробники боєприпасів стикаються з необхідністю постійно поповнювати запаси ЗСУ та задовольняти власні потреби. Через це низка компаній намагаються наростити виготовлення снарядів. Про це повідомляє Financial Times.

Кожного дня на війні витрачається від 5000 артилерійських боєприпасів. Це настільки величезні масштаби, що невелика країна в мирний час може замовляти таку кількість снарядів на весь рік. Тому у виданні зазначають, що різкий перехід на воєнні рейки створює кризу ланцюжка постачань у Європі.

Виробники намагаються наростити виробництво, але стикаються з низкою складнощів. Для боєприпасів потрібна вибухівка, специфічна кислота й метал. Навіть майже через рік після російського вторгнення Європа все ще не пройшла випробування з переозброєння.

"Це війна за промислові потужності", — заявив Мортен Брандтзег, виконавчий директор норвезької компанії Nammo, яка випускає боєприпаси для гранатометів.

За словами Брандтзега, деякі компоненти до боєприпасів мають такий високий попит, що час їх доставки збільшився з місяця до року й більше. Тому виробникам потрібно шукати нові ланки для ланцюжка постачання від підривників до гільз, від металу до вибухових речовин.

Однією з основних проблем є отримання азотної кислоти. Вона необхідна для виготовлення вибухових речовин і навіть для добрив. Постачання азотної кислоти ускладнюються малою кількістю виробників і конкуренцією з аграріями.

Німецька Rheinmetall перезапускає своє виробництво та збудує новий завод в Угорщині. Британська компанія Chemring спеціалізується на виробництві вибухівки та палива, вони відзначають, що деякі компанії цікавилися, чи можливо наростити виробництво на 200%. Британський підрозділ BAE Systems очікує на дозвіл від уряду на розширення ліній виробництва.

Також у ЄС дедалі частіше обговорюють питання об'єднання оборонних закупівель попри різні промислові бази. Компаніям потрібні довгострокові контракти, щоби покрити інвестиції у виробництво.

Нагадаємо, 6 лютого NYT показало виробництво артилерійських боєприпасів у США для України.

Також 6 лютого в ЗМІ писали, що Великобританія не готова до потенційної війни, бо боєприпасів вистачить на кілька днів війни, як в Україні.