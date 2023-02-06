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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Боєприпасів вистачить на кілька днів": Британія не готова до бойових дій, — Sky News

готовність Великобританії до війни
Фото: UK Army

За даними джерел видання, Пентагон уже не вважає королівські збройні сили бойовою міццю першої категорії.

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Великобританія не зможе надати потрібну кількість військ для союзників НАТО через брак військ і фінансування. Про це повідомляє Sky News із посиланням на джерела в Міноборони.

У США, як каже високопоставлене джерело в Пентагоні, перестали вважати королівську армію Великобританії бойовою силою вищого рівня через десятиліття скорочення чисельності й фінансування. Євросоюз також вважає, що "Британія не дотягує".

Тепер у британському Міноборони журналістам сказали, що Сполучене Королівство не зможе надати стільки військ, скільки очікують союзники з НАТО в межах нової структури сил. Її створюють через російське вторгнення в Україну. Для зміни ситуації прем'єр-міністр Ріші Сунак має змінити ставлення до армії.

"Прем'єр-міністр повинен усвідомити той факт, що Володимир Путін оголосив війну Заходу, а ми є другою військовою державою на Заході, і ми маємо прийняти виклик, із яким Сунак стикається", — сказав лорд Робертсон, колишній генсек НАТО.

Джерела видання кажуть, що Міноборони закликає уряд підвищити витрати на оборону як мінімум на 3 млрд фунтів (близько 135 млрд гривень) і зірвати плани щодо подальшого скорочення армії в межах модернізації. Крім цього, пропонують спростити вимоги щодо закупівлі озброєння.

"Вони визнають зогрози. Вони визнають тиск на оборону через інфляцію, ядерне стримування, запаси й Україну. Але попри визнання загроз і тиску вони кажуть, що грошей більше немає", — сказало джерело про міністерство фінансів.

Боєприпасів вистачить на кілька днів — Британія не готова до війни

За нинішнього стану справ в армії за реальної війнив в британців вистачить боєприпасів на кілька днів. Водночас для створення бойової дивізії чисельністю 25-30 тисяч бійців потрібно до 10 років.

Нині уряд віддає пріоритет інвестицій у високі технології у ВМФ і розробку винищувача 6 покоління. Однак це не вирішить проблему з нестачею артилерії, систем ППО, ракет великої дальності й запасів боєприпасів. Із наростанням військової допомоги Україні, зазначає джерело, проблеми в армії лише наростатимуть.

"Ми припускали, що сучасні війни можуть закінчитися протягом кількох тижнів, і ми підготувалися до цього. Водночас війна в Україні вчить нас того, що навіть така сильна армія, як російська, боротиметься місяцями, а можливо, і роками" — каже ще один співрозмовник.

Якщо союзники очікують від Великобританії дивізії з 30 тисяч бійців, то реально уряд здатний дати одну бригаду до 10 тисяч солдатів зі зброєю та бронетехнікою.

Нагадаємо, 4 лютого ЗМІ показали, як новобранці української армії проходять військову підготовку в академії Іспанії.

1 лютого експрем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Захід збереже час і життя, якщо надасть Україні потрібну зброю.