"Боеприпасов хватит на несколько дней": Британия не готова к боевым действиям, – Sky News

По данным источников издания, Пентагон уже не считает королевские вооруженные силы как боевую мощь первой категории.

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Великобритания не сможет предоставить нужное количество войск для союзников по НАТО из-за недостатка войск и финансирования. Об этом сообщает Sky News ссылаясь на источники в Минобороны.

В США, как говорит высокопоставленный источник в Пентагоне, перестали считать королевскую армию Великобритании боевой силой высшего уровня из-за десятилетий сокращения численности и финансирования. Евросоюз также считает, "Британия не дотягивает".

Теперь в британском Минобороны журналистам сказали, что Соединенное Королевство не сможет предоставить столько войск, сколько того ожидают союзники по НАТО в рамках новой структуры сил. Ее создают из-за российского вторжения в Украину. Для изменения ситуации премьер-министр Риши Сунак должен изменить отношение к армии.

"Премьер-министр должен осознать тот факт, что Владимир Путин объявил войну Западу, а мы являемся второй военной державой на Западе, и мы должны принять вызов, с которым Сунак сталкивается" — сказал лорд Робертсон, бывший генсек НАТО.

Источники издания говорят, что Минобороны призывают правительство повысить расходы на оборону как минимум на 3 млрд фунтов (около 135 млрд гривен) и сорвать планы по дальнейшему сокращению армии в рамках модернизации. Кроме этого, предлагается упростить требования по закупке вооружений.

"Они признают угрозы. Они признают давление на оборону из-за инфляции, ядерного сдерживания, запасов и Украины. Но, несмотря на признание угроз и давления, они говорят, что денег больше нет", — сказал источник о министерстве финансов.

Боеприпасов хватит на несколько дней — Британия не готова к войне

При нынешнем положении дел в армии при реальной войне у британцев хватит боеприпасов на несколько дней. При этом для создания боевой дивизии численностью 25-30 тысяч бойцов нужно до 10 лет.

Ныне правительство отдает приоритет инвестиций на высокие технологии в ВМФ и разработку истребителя 6 поколения. Однако это не решит проблему с недостатком артиллерии, систем ПВО, ракет большой дальности и запасов боеприпасов. С нарастающей военной помощью Украине, отмечает источник, проблемы в армии будут только нарастать.

"Мы предполагали, что современные войны могут закончиться в течение нескольких недель, и мы подготовились к этому. В то время как война на Украине учит нас тому, что даже такая сильная армия, как российская, будет сражаться месяцами, а возможно, и годами", — говорит еще один собеседник.

Если союзники ожидают от Великобритании дивизии с 30 тысячи бойцов, то реально правительство способно дать одну бригаду до 10 тысяч солдат с оружием и бронетехники.

Напомним, 4 февраля СМИ показали, как новобранцы украинской армии проходят военную подготовку в академии Испании.

1 февраля экс-премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Запад сохранит время и жизни, если предоставит Украине нужно оружие.