Кризис цепочки поставок: война в Украине втягивает Европу в гонку производства оружия, – FT

Украинская армия в день расходует более 5 000 боеприпасов, что в мирное время могло равняться годовому заказу небольшой европейской страны. Сейчас оборонная промышленность ищет пути для наращивания объемов производства.

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Мировые производители боеприпасов сталкиваются с необходимостью постоянно пополнять запасы ВСУ и удовлетворять собственные нужды. Из-за этого ряд компаний пытаются нарастить изготовление снарядов. Об этом сообщает Financial Times.

Каждый день войны расходует от 5000 артиллерийских боеприпасов. Это настолько огромные масштабы, что небольшая страна в мирное время может заказывать такое же количество снарядов на весь год. Поэтому в издании отмечают, что резкий переход на военные рельсы создает кризис цепочки поставок в Европе.

Производители пытаются нарастить производство, но сталкиваются с рядом сложностей. Для боеприпасов нужна взрывчатка, специфическая кислота и металл. Даже спустя почти год после российского вторжения Европа все еще не прошла испытания по перевооружению.

"Это война за промышленные мощности", — заявил Мортен Брандтзег, исполнительный директор норвежской компании Nammo, которая выпускает боеприпасы для гранатометов.

По словам Брандтзега, некоторые компоненты к боеприпасам пользуются таким высоким спросом, что время их доставки увеличилось с месяца до года и более. Поэтому производителям нужно искать новые звенья для цепочки поставок от взрывателей до гильз, от металла до взрывчатых веществ.

Одна из основных проблем — получение азотной кислоты. Она нужна для изготовления взрывчатых веществ, а также для удобрений. Поставки азотной кислоты усложняются малым количеством производителей и конкуренцией с аграриями.

Немецкая Rheinmetall перезапускает свое производство и построит новый завод в Венгрии. Британская компания Chemring специализируется на производстве взрывчатки и топлива, они отмечают, то некоторые компании интересовались, возможно ли нарастить производство на 200%. Британское подразделение BAE Systems ожидает разрешение от правительства на расширение линий производства.

Также в ЕС все чаще обсуждают вопрос объединения оборонных закупок несмотря на различные промышленные базы. Компаниям нужны долгосрочные контракты, чтобы покрыть инвестиции в производство.

Напомним, 6 февраля NYT показало производство артиллерийских боеприпасов в США для Украины.

Также 6 февраля в СМИ писали, что Великобритания не готова к потенциальной войне, так как боеприпасов хватит на несколько дней войны как в Украине.