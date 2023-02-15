У Запада не хватает боеприпасов: США учат украинских военных новой тактике ведения боев, — СМИ

По словам журналистов, в Великобритании и Германии украинских военных учат использовать маневренность войск и меньше полагаться на артиллерию.

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Инструкторы из США обучают украинских военных новой тактике ведения боя, при которой они бы использовали меньше артиллерийских боеприпасов, а полагались на маневренность своих сил. Это делается из-за того, что Запад не может удовлетворить спрос ВСУ на артиллерийские снаряды. Об этом пишет Politico.

Министр обороны США Ллойд Остин, выступая перед журналистами после встречи в Брюсселе с другими лидерами НАТО, упомянул о растущей озабоченности Вашингтона и других стран по поводу запасов. Он сказал, что Украина использовала много артиллерийских боеприпасов.

"Мы собираемся сделать все возможное, работая с нашими международными партнерами, чтобы как можно быстрее предоставить им как можно больше боеприпасов", — сказал он.

Издание пишет, что в то время как США и Европа ищут способы увеличить производство снарядов, чтобы пополнить запасы на своих складах и снабдить Украину для ее контрнаступательных операций, в Великобритании и Германии украинских военных учат использовать маневренность войск.

"Мы работаем с украинскими солдатами в разных местах по всей Европе, чтобы сделать упор на дополнительную подготовку по маневрированию", — сказал Остин.

Производство боеприпасов

Журналисты сообщили, что по итогам саммита в Брюсселе, в котором приняли участие представители оборонных ведомств из более чем 50 стран, было решено увеличить количество производимых артиллерийских снарядов. Так, к примеру, Франция и Австралия договорились о совместной работе по производству большего количества 155-мм боеприпасов.

В материале сказано, что в прошлом году США также изо всех сил пытались увеличить собственное производство 155-мм снарядов. Армия США обязалась утроить ежемесячный выпуск снарядов с довоенных 14 000 в месяц до 90 000 к 2025 году.

Ранее Фокус писал, что в Германии рассказали, когда Украина получит танки и истребители. Борис Писториус заявил, что прежде чем говорить о поставках истребителей, необходимо в ближайшие 3-4 месяца обезопасить украинское небо.

Еще напомним, что СМИ рассказали новые детали о будущем пакете военной помощи Украине от США. По словам журналистов, в Вашингтоне планируют сделать громкое заявление в день годовщины полномасштабного российского вторжения 24 февраля.