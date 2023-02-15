У Заходу не вистачає боєприпасів: США вчать українських військових новій тактиці ведення боїв, — ЗМІ

За словами журналістів, у Великій Британії та Німеччині українських військових вчать використовувати маневровість військ і менше покладатися на артилерію.

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Інструктори зі США навчають українських військових нової тактики ведення бою, за якої вони б використовували менше артилерійських боєприпасів, а покладалися на маневровість своїх сил. Це робиться через те, що Захід не може задовольнити попит ЗСУ на артилерійські снаряди. Про це пише Politico.

Міністр оборони США Ллойд Остін, виступаючи перед журналістами після зустрічі в Брюсселі з іншими лідерами НАТО, згадав про зростаюче занепокоєння Вашингтона та інших країн щодо запасів. Він сказав, що Україна використала багато артилерійських боєприпасів.

"Ми збираємося зробити все можливе, працюючи з нашими міжнародними партнерами, щоб якнайшвидше надати їм якнайбільше боєприпасів", — сказав він.

Видання пише, що в той час, як США та Європа шукають способи збільшити виробництво снарядів, щоб поповнити запаси на своїх складах та забезпечити Україну для її контрнаступальних операцій, у Великій Британії та Німеччині українських військових вчать використовувати маневровість військ.

"Ми працюємо з українськими солдатами в різних місцях по всій Європі, щоб наголосити на додатковій підготовці з маневрування", — сказав Остін.

Виробництво боєприпасів

Журналісти повідомили, що за підсумками саміту в Брюсселі, в якому взяли участь представники оборонних відомств із більш ніж 50 країн, було вирішено збільшити кількість артилерійських снарядів, що виробляються. Так, наприклад, Франція та Австралія домовилися про спільну роботу з виробництва більшої кількості 155 мм боєприпасів.

У матеріалі сказано, що торік США також щосили намагалися збільшити власне виробництво 155-мм снарядів. Армія США зобов'язалася потроїти щомісячний випуск снарядів із довоєнних 14 000 на місяць до 90 000 до 2025 року.

Раніше Фокус писав, що в Німеччині розповіли, коли Україна отримає танки та винищувачі. Борис Пісторіус заявив, що перш ніж говорити про постачання винищувачів, необхідно у найближчі 3-4 місяці убезпечити українське небо.

Ще нагадаємо, що ЗМІ розповіли нові деталі про майбутній пакет військової допомоги Україні від США. За словами журналістів, у Вашингтоні планують зробити гучну заяву у день річниці повномасштабного російського вторгнення 24 лютого.