"Це буде дуже швидко": Україна у березні отримає дефіцитні боєприпаси, — FT

За даними журналістів, у ЄС дали згоду на постачання снарядів зі своїх запасів після того, як Брюссель запропонував відшкодувати витрати.

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У найближчі кілька тижнів Україна отримає дефіцитні боєприпаси від країн Євросоюзу. Про це у п'ятницю, 3 березня, пише британське видання Financial Times.

За даними журналістів, у ЄС дали згоду на постачання снарядів зі своїх запасів після того, як Брюссель запропонував відшкодувати їм витрати.

FT із посиланням на неназваного чиновника повідомляє, що всі країни ЄС, окрім Данії, приєдналися до проєкту, який відкриває шлях для загальних закупівель запасних матеріалів та боєприпасів для України.

"Я думаю, що це відбудеться швидко, дуже швидко. І я думаю, що йдеться про кілька днів, тижнів, а не про кілька місяців", — сказав анонімний чиновник.

Скільки грошей виділять на боєприпаси для України

Пропозиція дипломатичної служби ЄС передбачає виділення €1 млрд із існуючого фонду, який використовується для відшкодування витрат столиць на закупівлю озброєнь для України. Офіційний представник ЄС заявив, що оборонне відомство блоку потім "проведе прискорену процедуру прямих переговорів із низкою ключових промислових постачальників у Європі".

За їхніми словами, в ЄС існує 12 компаній, які виробляють 155-мм снаряди, також їх виготовляє Королівство Норвегія.

У четвер, 2 березня, посли Євросоюзу обговорювали пропозицію використати Європейський фонд миру— фонд, створений із національних внесків, який з лютого минулого року профінансував постачання зброї Україні на суму €3,6 млрд. У короткостроковій перспективі країнам відшкодують до 90 відсотків вартості боєприпасів. Потім рівень відшкодування знижуватиметься приблизно до 40 відсотків.

За словами анонімного європейського дипломата, країни ЄС насилу забезпечують достатній обсяг коштів для підтримки темпів стрільби Збройних сил України, оскільки їхні власні запаси закінчуються, а оборонна промисловість не має можливості їх швидко заповнити. Деякі столиці також хочуть одержати гроші за свої снаряди, сказав чиновник.

Нагадаємо, полковник Корпусу морської піхоти США у відставці Марк Канціан 2 березня заявив, що артилерія — найважливіший елемент українського контрнаступу. На думку військового, необхідно вирішити проблему з масштабним постачанням боєприпасів від країни Заходу, щоб ЗСУ змогли успішно звільнити ще частину окупованої території.

Раніше, 15 лютого, повідомлялося, що американські військові компанії Northrop Grumman Systems та Global Military Products отримали контракти на 522 мільйони доларів на виробництво артилерійських снарядів для Збройних сил України.

Також 15 лютого Politico писало про те, що інструктори зі США навчають українських військових нової тактики ведення бою, за якої вони б використовували менше артилерійських боєприпасів, а покладалися на маневреність своїх сил.