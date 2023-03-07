Комплекс "Пеніцилін": ЗС РФ посилюють на фронтах засоби контрбатарейної боротьби, — ЗМІ

Комплекси призначені для відстеження траєкторії польоту боєприпасів артилерії, мінометів та РСЗВ. Принцип його роботи заснований на фіксації звукових і теплових сигналів після пострілу.

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Командування Збройних сил РФ ухвалило рішення збільшити кількість комплексів звукотеплової артилерійської розвідки 1Б75 "Пеніцилін" у зоні бойових дій в Україні. Так, противник нарощує засоби контрбатарейної боротьби з метою домогтися переваги в артилерійських дуелях. Про це 7 березня повідомили низка російських ЗМІ з посиланням на анонімні джерела.

Оглядачі пишуть, що комплекс "Пеніцилін" активно застосовується російськими силами з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зазначається, що комплекси показали свою ефективність і тому на них полюють українські військові. Через це джерела не розкривають подробиць того, скільки саме комплексів "Пеніцилін" опиниться на фронтах, відповідно не розкриваються місця їх дислокації.

Також у публікації йдеться, що раніше партія цих систем прибула на фронт у грудні минулого року, і тепер очікуються нові постачання.

Особливості комплексу "Пеніцилін"

Російські джерела характеризують комплекси 1Б75 "Пеніцилін" як ефективний засіб боротьби з артилерією противника. Він дозволяє відстежувати траєкторії польоту артилерійських і мінометних боєприпасів, а також снарядів РСЗВ та встановлювати координати вогневих точок.

На відміну від західних засобів радіолокаційного відстеження цей комплекс не використовує радіохвилі, тим самим залишаючись непоміченим. Також стверджується, що засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) на комплекс не діють, оскільки його робота ґрунтується на принципах фіксації звукових і теплових сигналів після пострілу та розриву боєприпасу.

При цьому "Пеніцилін" аналізує отримані дані та видає координати розташування вогневих систем, розміщуючи їх на карті. Весь процес займає приблизно п'ять секунд.

Раніше повідомлялося, що українські Сили оборони найближчим часом матимуть дефіцитні артилерійські боєприпаси від країн Євросоюзу. Як повідомило 3 березня британське видання Financial Times, ЄС погодився на постачання снарядів зі своїх запасів після того, як Брюссель запропонував постачальникам відшкодувати витрати.