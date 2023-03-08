Применяют бронетехнику: россияне атакуют на лиманско-купянском направлении, — ВСУ (видео)

По словам спикера восточной группировки войск Сергея Череватого, враг активизировался на лиманско-купянском направлении несколько недель назад. За сутки на этом участке зафиксировано шесть столкновений с ВС РФ.

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Российские силы активизировались на лиманско-купянском направлении. Враг атакует на этом участке уже несколько недель. Об этом в среду, 8 марта, в эфире национального телемарафона "Единые новости" рассказал спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

Представитель ВСУ отметил, что на территории Харьковской области сегодня нет боевых действий. Однако враг накрывает артиллерийским огнем населенные пункты, примыкающие к линии фронта. Так, за прошедшие сутки россияне 18 раз обстреляли населенные пункты на этом участке.

В то же время, на лиманско-купянском направлении ВС РФ активны в течение нескольких последних недель.

"Они пытаются атаковать. В частности, за эти сутки в районе Гряниковки, Белогоровки, Спорного, Выемки, Невского, Федоровки. Также они активны в плане нанесения артиллерийского огня по всему этому направлению фронта", — прокомментировал Череватый.

По его словам, за прошедшие сутки здесь было 184 обстрела с помощью артиллерийских орудий различного типа и 6 открытых столкновений с врагом. При этом потери захватчиков составили 48 человек убитыми и еще 79 ранеными, двое российских военнослужащих попали в плен к ВСУ.

"Для этого направления также характерно, что они [ВС РФ] там больше применяют бронетехнику", — уточнил спикер восточной группировки.

Как уточнил Череватый, за сутки бойцы ВСУ уничтожили российский танк Т-72 и две бронированные боевые машины, а также два склада с боеприпасами. А за день до этого украинские военные смогли ликвидировать шесть вражеских танков.

Напомним, в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном 15 февраля, спикер восточной группировки войск Сергей Череватый говорил, что теоретически российские войска могут нанести удар на любом направлении, включая харьковское. Тем не менее силы обороны Украины имеют мощную разведку и следят за действиями ВС РФ в регионе.