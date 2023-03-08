Застосовують бронетехніку: росіяни атакують на лимансько-куп'янському напрямку, — ЗСУ (відео)

За словами спікера східного угруповання військ Сергія Череватого, ворог активізувався на лимансько-куп'янському напрямку кілька тижнів тому. За добу на цій ділянці зафіксовано шість зіткнень із ЗС РФ.

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Російські сили активізувалися на лимансько-куп'янському напрямку. Ворог атакує на цій ділянці вже кілька тижнів. Про це в середу, 8 березня, в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів речник східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.

Представник ЗСУ зазначив, що на території Харківської області сьогодні немає бойових дій. Однак ворог накриває артилерійським вогнем населені пункти, що примикають до фронту. Так, минулої доби росіяни 18 разів обстріляли населені пункти на цій ділянці.

Водночас на лимансько-куп'янському напрямку ЗС РФ активні протягом кількох останніх тижнів.

"Вони намагаються атакувати. Зокрема, за цю добу в районі Гряниківки, Білогорівки, Спірного, Виїмки, Невського, Федорівки. Також вони активні в плані нанесення артилерійського вогню по всьому цьому напрямку фронту", — прокоментував Череватий.

За його словами, минулої доби тут було 184 обстріли за допомогою артилерійських знарядь різного типу та 6 відкритих зіткнень з ворогом. При цьому втрати загарбників склали 48 людей убитими та ще 79 пораненими, двоє російських військовослужбовців потрапили в полон до ЗСУ.

"Для цього напрямку також характерно, що вони [ЗС РФ] там більше застосовують бронетехніку", — уточнив речник східного угруповання.

Як уточнив Череватий, за добу бійці ЗСУ знищили російський танк Т-72 та дві броньовані бойові машини, а також два склади з боєприпасами. А напередодні українські військові змогли ліквідувати шість ворожих танків.

Нагадаємо, в інтерв'ю агентству "РБК-Україна", опублікованому 15 лютого, спікер східного угруповання військ Сергій Череватий говорив, що теоретично російські війська можуть завдати удару на будь-якому напрямку, враховуючи харківський. Проте сили оборони України мають потужну розвідку та стежать за діями ЗС РФ у регіоні.