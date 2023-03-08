Это вам не "Bradley": солдаты ВС РФ ездят на фермерских мотоблоках, — соцсети (видео)

Похоже, что солдатам РФ на фронте приходится ездить на чем попало из-за огромных потерь в бронетехнике ходе боевых действий в Украине.

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Пока украинские военные успешно продолжают осваивать БМП Bradley, в социальной сети Twitter появилось забавное видео, на котором российские военные транспортируют своих солдат на фермерских мотоблоках.

На видео показано, как четверо российских солдат перемещаются на мотоблоке с самодельным импровизированным кузовом, в котором по всей видимости также перевозят какой-то груз.

Хорошо видно, что транспорт с большим трудом выдерживает вес солдат и груза, также на дороге много грязи, из-за чего оккупантам приходится то и дело толкать свой "мини-тракторец".

[ + – ] Мотоблок не хочет везти такой груз

Данная ситуация может быть обусловлена тем, что украинская армия смогла уничтожить и захватить сотни единиц российской военной техники, из-за чего армии РФ приходится находить хоть какие-то способы для транспортировки себя и грузов.

Напомним, по данным ГУР, в начале сентября 2022 года бойцы 202-го отдельного мотострелкового полка в Харьковской области удирали от контрнаступления ВСУ в лесополосу на велосипедах.

Ранее, весной 2022 года, по сети разлетелись кадры, на которых тракторы украинских фермеров буксировали военную технику российских оккупантов.