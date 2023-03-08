Це вам не "Bradley": солдати ЗС РФ їздять на фермерських мотоблоках — соцмережі (відео)

Схоже, що солдатам РФ на фронті доводиться їздити на чому завгодно через величезні втрати в бронетехніці під час бойових дій в Україні.

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Поки українські військові успішно продовжують освоювати БМП Bradley, у соціальній мережі Twitter з'явилося кумедне відео, на якому російські військові транспортують своїх солдатів на фермерських мотоблоках.

На відео показано, як четверо російських солдатів переміщаються на мотоблоці з саморобним імпровізованим кузовом, в якому, очевидно, також перевозять якийсь вантаж.

Добре видно, що транспорт насилу витримує вагу солдатів і вантажу, також на дорозі багато бруду, через що окупантам доводиться раз у раз штовхати свій "мінітракторець".

[ + – ] Мотоблок не хоче везти такий вантаж

Ця ситуація може бути обумовлена тим, що українська армія змогла знищити та захопити сотні одиниць російської військової техніки, через що армії РФ доводиться знаходити хоч якісь способи для транспортування себе та вантажів.

Нагадаємо, за даними ГУР, на початку вересня 2022 року бійці 202-го окремого мотострілецького полку в Харківській області тікали від контрнаступу ЗСУ в лісосмугу на велосипедах.

Раніше, навесні 2022 року, мережею розлетілися кадри, на яких трактори українських фермерів буксирували військову техніку російських окупантів.