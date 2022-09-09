Окупанти тікають з позицій на велосипедах через контрнаступ ЗСУ, — розвідка

Армія Росії втратила весь елітний 237-й гвардійський полк, агресор відправляє на фронт чоловіків під 60 років як підкріплення, повідомило ГУР.

Російські військові шукають способи покинути поле бою через контрнаступ Збройних сил України — для цього вони просять родичів звертатися до Червоного Хреста і тікають із бойових позицій на крадених в українців велосипедах. У процесі контрнаступальних дій ЗСУ один із полків РФ повністю припинив існування. Про це в п'ятницю, 9 вересня, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Російські окупанти з 202-го окремого мотострілецького полку в Харківській області залишили позиції, тікаючи в сусідню лісосмугу. Підрозділ залишився без командирів і зв'язку, у зв'язку з чим бійці Збройних сил РФ дзвонять родичам із проханням зв'язатися з командуванням, щоб з'ясувати, куди їм рухатися далі, йдеться у повідомленні. Деякі російські солдати просять дружин зв'язатися з Міністерством оборони РФ та Червоним Хрестом, щоб вони вивели їх із території України.

За даними розвідки, на Харківському напрямку ЗС РФ обстрілювали позиції українських сил за допомогою танків і вогнеметної системи "Солнцепек", проте зрештою зазнали великих втрат, після чого залишили свої позиції та відійшли назад. Окупанти скаржаться, що в них немає боєкомплекту та техніки, і неорганізовано відступають.

"Для відходу з бойових позицій використовують забрані в місцевого населення велосипеди та моторолери. Багато військових йдуть пішки", — повідомило ГУР.

Тим часом на Дніпропетровському напрямку супротивник усе ще намагається утримати свої позиції, проте в підрозділах все більше невдоволені підкріпленням новобранців, більшості з яких 55-60 років, додали у відомстві. Також для утримання позицій у Херсонській області в регіон перекидають російських солдат, які, зі свого боку, брати участь у боях відмовляються.

"Також відомо, що 237-й гвардійський десантно-штурмовий полк Росії припинив своє існування у зв'язку із загибеллю або пораненням усіх військовослужбовців. Значна частина тих, хто вижив, перебувають у вкрай важкому стані", — повідомила українська розвідка.

У той же час російські пропагандистські ЗМІ говорять про нібито провал контрнаступу ЗСУ та "продану" невідомим покупцям західну зброю.

Нагадаємо, сьогодні в Кремлі повідомили, що в п'ятницю, 9 вересня президент РФ Володимир Путін проведе нараду з постійними членами Ради безпеки РФ.

Зустріч пройде на тлі успішного контрнаступу ЗСУ в Харківській області, де було звільнено низку населених пунктів, зокрема місто Балаклія.