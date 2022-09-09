Оккупанты бегут с позиций на велосипедах из-за контрнаступления ВСУ, — разведка

Армия России потеряла весь элитный 237-й гвардейский полк, агрессор отправляет на фронт мужчин под 60 лет в качестве подкрепления, сообщило ГУР.

Российские военные ищут способы покинуть поле боя из-за контрнаступления Вооруженных сил Украины — для этого они просят родственников обращаться в Красный Крест и сбегают с боевых позиций на краденых у украинцев велосипедах. В ходе контрнаступательных действий ВСУ один из полков РФ полностью прекратил существование. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Российские оккупанты из 202-го отдельного мотострелкового полка в Харьковской области покинули позиции, сбежав в соседнюю лесополосу. Подразделение осталось без командиров и связи, в связи с чем бойцы Вооруженных сил РФ звонят родственникам с просьбой связаться с командованием, чтобы выяснить, куда им двигаться дальше, говорится в сообщении. Некоторые российские солдаты просят жен связаться с Министерством обороны РФ и Красным Крестом, чтобы они вывели их с территории Украины.

По данным разведки, на Харьковском направлении ВС РФ обстреливали позиции украинских сил при помощи танков и огнеметной системы "Солнцепек", однако в результате понесли большие потери, после чего покинули свои позиции и отошли назад. Оккупанты жалуются, что у них нет боекомплекта и техники, и неорганизованно отступают.

"Для ухода с боевых позиций используют отобранные у местного населения велосипеды и мотороллеры. Многие военные уходят пешком", — сообщило ГУР.

Тем временем на Днепропетровском направлении противник все еще пытается удержать свои позиции, однако в подразделениях все больше недовольны подкреплением в виде новобранцев, большинству из которых 55-60 лет, добавили в ведомстве. Также для удержания позиций в Херсонской области в регион перебрасывают российских солдат, которые, в свою очередь, участвовать в боях отказываются.

"Также известно, что 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк России прекратил свое существование в связи с гибелью или ранением всех военнослужащих. Значительная часть выживших находятся в крайне тяжелом состоянии", — сообщила украинская разведка.

В то же время российские пропагандистские СМИ говорят о якобы провале контрнаступления ВСУ и "проданном" неизвестным покупателям западном оружии.

Напомним, сегодня в Кремле сообщили, что в пятницу, 9 сентября президент РФ Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Встреча пройдет на фоне успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области, где был освобожден ряд населенных пунктов, в том числе город Балаклея.