Есть два варианта: западные чиновники рассказали, как ВСУ будут обороняться в районе Бахмута

По мнению западных официальных лиц, Бахмут не имеет никакого оперативного стратегического значения ни для ВС РФ, ни для ВСУ. В то же время украинские силы окружены с трех сторон в этом районе. Однако у них еще есть доступ для заезда и выезда из города.

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Российская поддержка сил ЧВК "Вагнер" в Бахмуте Донецкой области, вероятно, сокращается. У собственника организации Евгения Пригожина заканчивается не только человеческий ресурс, но и артиллерийские боеприпасы. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на западные официальные лица.

Собеседники рассказали, что боевики из ЧВК "Вагнер" являются доминирующей группой в Бахмуте. Они ведут наступление при "эпизодической поддержке российских войск". Однако и она, вероятно, уже заканчивается.

"Довольно эмоциональный всплеск Пригожина объясняется тем, что он видит, что у него заканчиваются не только людские ресурсы, но и российская артиллерийская поддержка, чтобы компенсировать эти потери", — говорит западный чиновник.

Кроме того, потери среди "вагнеровцев" значительно выше, чем в подразделениях российских войск.

По мнению западных официальных лиц, Бахмут не имеет никакого оперативного стратегического значения ни для ВС РФ, ни для ВСУ. В то же время украинские силы в этом районе окружены с трех сторон. Однако у них еще есть доступ для заезда и выезда из города. Такая ситуация может сохраняться еще месяц.

"Это вполне может продлиться еще месяц, или украинцы могут решить уйти в течение недели. Они могут уйти, чтобы подготовить оборонительные рубежи, которые у них есть к западу от Бахмута" — считают собеседники.

Напомним, 8 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские войска могут полностью захватить Бахмут в ближайшие дни. По его словам, оккупанты несут большие потери, однако российское командование продолжает бросать в бой резервы.

В то же время аналитики из Института изучения войны считают, что ВС РФ не хватает сил для наступления на Бахмут и прорыва позиций ВСУ. Украинские военные, вероятно, значительно укрепили позиции к западу от Бахмута, а потому полное окружение города маловероятно.