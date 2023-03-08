Є два варіанти: західні чиновники розповіли, як ЗСУ оборонятимуться в районі Бахмута

На думку західних офіційних осіб, Бахмут не має жодного оперативного стратегічного значення ні для ЗС РФ, ні для ЗСУ. Водночас, українські сили оточені з трьох сторін у цьому районі. Однак вони ще мають доступ для заїзду та виїзду з міста.

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Російська підтримка сил ПВК "Вагнер" у Бахмуті Донецької області, ймовірно, скорочується. У власника організації Євгена Пригожина закінчуються як людські ресурси, так і артилерійські боєприпаси. Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на західні офіційні особи.

Співрозмовники розповіли, що бойовики з ПВК "Вагнер" є домінуючою групою у Бахмуті. Вони ведуть наступ за "епізодичної підтримки російських військ". Однак і вона, мабуть, уже закінчується.

"Досить емоційний сплеск Пригожина пояснюється тим, що він бачить, що в нього закінчуються не лише людські ресурси, а й російська артилерійська підтримка, щоб компенсувати ці втрати", — каже західний чиновник.

Крім того, втрати серед "вагнерівців" значно вищі, ніж у підрозділах російських військ.

На думку західних офіційних осіб, Бахмут не має жодного оперативного стратегічного значення ні для ЗС РФ, ні для ЗСУ. Водночас, українські сили в цьому районі оточені з трьох сторін. Однак вони ще мають доступ для заїзду та виїзду з міста. Така ситуація може зберігатись ще місяць.

"Це цілком може тривати ще місяць, або українці можуть вирішити відступити протягом тижня. Вони можуть відступити, щоб підготувати оборонні рубежі, які мають на захід від Бахмута", — вважають співрозмовники.

Нагадаємо, 8 березня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що російські війська можуть повністю захопити Бахмут найближчими днями. За його словами, окупанти зазнають великих втрат, проте російське командування продовжує кидати у бій резерви.

Водночас аналітики з Інституту вивчення війни вважають, що ЗС РФ не вистачає сил для наступу на Бахмут і прориву позицій ЗСУ. Українські військові, ймовірно, значно зміцнили позиції на захід від Бахмута, а тому повне оточення міста є малоймовірним.