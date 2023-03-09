"Все, на что они способны": Зеленский отреагировал на массированный обстрел Украины (фото)

Глава государства отдельно поблагодарил подразделения украинской ПВО за эффективность высокие показатели сбивания российских ракет, и отметил, что удары по гражданским объектам не помогут России победить в войне.

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный обстрел, который ВС РФ совершили утром 9 марта. Соответствующее сообщение появилось в Telegram.

Зафиксировано повреждение инфраструктуры в Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской, Одесской, Запорожской, Ивано-Франковской, Харьковской, Львовской областях, а также в Киеве. Россияне совершили атаки на объекты критической инфраструктуры, жилые дома.

В общей сложности российские захватчики выпустили 81 ракету. Президент считает, что такими действиями враг пытается сломать дух украинского народа, чтобы украинцы прекратились бороться против оккупантов. Зеленский подчеркнул, что российские ракетные подразделения способны атаковать только гражданских.

"Это все, на что они способны. Но это им не поможет", – заявил глава государства.

Президент отметил эффективную работу подразделений украинской ПВО и оценил высокие показатели сбивания российских ракет. Благодаря профессионализму украинских военных удается снизить уровень попаданий в гражданские объекты.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак также отреагировал на ракетные удары. В своем Telegram он объяснил, что российские войска стремятся оставить украинцев без света. Он уверен, что украинцы не сломаются и в дальнейшем будут сопротивляться.

"Мы уверенно продолжаем движение к цели очищения украинской земли от российского хлама", — отметил Ермак в сообщении.

Напомним, 9 марта российские войска выпустили по территории Украины 81 ракету разного базирования. Среди ракетного вооружения были гиперзвуковые "Кинжалы". В украинской столице два человека были ранены, еще трое обратились за медицинской помощью. Также во Львовской области местные власти подтвердили гибель пяти человек. В Золочевском районе огонь уничтожил три жилых дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек.